Laura Grillo trovata morta in caserma, ipotesi suicidio per la comandante dei carabinieri: si sarebbe sparata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La comandante dei carabinieri Laura Grillo è stata trovata morta in caserma. In base alle prime informazioni, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del suicidio: la 28enne, originaria di Gravina di Puglia e comandante del Nucleo carabinieri forestali di Radda in Chianti, in provincia di Siena, si sarebbe sparata con la pistola d’ordinanza.

Cosa si sa sulla morte di Laura Grillo in caserma

Laura Grillo è stata trovata morta in caserma nella giornata di mercoledì 16 luglio.

Stando alle prime informazioni riportate da La Repubblica, l’ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. La giovane, che aveva 28 anni, si sarebbe sparata con la pistola d’ordinanza. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Facebook Siulm Carabinieri Nazionale

Laura Grillo, nel post del sindacato Siulm Carabinieri Nazionale.

Il messaggio del sindacato dei Carabinieri dopo la morte di Laura Grillo

Il sindacato Siulm dei Carabinieri ha diffuso una nota per rendere omaggio alla memoria di Laura Grillo, che “lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto l’onore di conoscerla e lavorare con lei”. “La sua dedizione e il suo servizio resteranno un esempio per tutti noi” si legge ancora nel messaggio.

La nota prosegue così: “Ricordiamo l’importanza di essere una comunità unita e di supportarci a vicenda. Le nostre porte sono sempre aperte per qualsiasi collega senta il bisogno di un sostegno“.

Il post del Comune di Gravina di Puglia per Laura Grillo

Sulla pagina Facebook del Comune di Gravina di Puglia è apparso un messaggio per Laura Grillo, in cui il sindaco Fedele Lagreca, la giunta e tutto il consiglio comunale hanno espresso il loro cordoglio a nome di tutta la città per la sua scomparsa.

Il post contiene un invito “a una doverosa riflessone sulla necessità di riconoscere le fragilità e accompagnare ogni situazione di disagio interiore, valorizzando l’ascolto e le strutture deputate al supporto psicologico, anche per chi ogni giorno protegge i cittadini e serve il Paese indossando con orgoglio e sacrificio la divisa”.

Il post del Comune di Castellina in Chianti per Laura Grillo

Anche il Comune di Castellina in Chianti ha dedicato un post su Facebook a Laura Grillo, descritta come una “figura di grande professionalità, sempre disponibile al confronto e alla collaborazione”, nonché un “riferimento importante per la tutela del territorio e della legalità”.