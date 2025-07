Don Matteo Balzano trovato morto a Cannobio, vice parroco 35enne suicida nell'appartamento dell'oratorio

Don Matteo Balzano, 35 anni, vice parroco di Cannobio, nel Verbano-Cusio-Ossola, è stato trovato morto nell’appartamento in cui viveva, annesso all’oratorio di cui era responsabile. Il sacerdote si è tolto la vita. La notizia è stata confermata dalla diocesi di Novara. Il giovane non si era presentato a celebrare la messa del mattino ed è scattato l’allarme.

La morte di Don Matteo Balzano

Il 5 luglio 2025 Don Matteo Balzano doveva officiare la messa del mattino nella chiesa di Cannobio.

I parrocchiani, non vedendolo, hanno cercato di chiamarlo al telefono ma senza ottenere risposta, così è scattato l’allarme.

ANSA

Cannobio, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Il corpo del 35enne è poi stato ritrovato nell’alloggio in cui viveva, adiacente agli spazi parrocchiali.

Il cordoglio della comunità di Novara

La Diocesi di Novara ha espresso cordoglio e vicinanza alla comunità:

Solo il Signore, Colui che ‘scruta e conosce’ ciascuno di noi, sa comprendere i misteri più impenetrabili dell’animo umano. Eleviamo al Dio della misericordia la preghiera per don Matteo, nostro confratello nel sacerdozio, esprimendo un’umana vicinanza, in questo drammatico momento, ai suoi famigliari e a tutta la Comunità parrocchiale di Cannobio”.

Anche il sindaco di Cannobio, Gian Maria Minazzi, ha commentato la morte di Don Matteo Balzano.

“Proprio ieri sera aveva organizzato una tombola in paese. Quella della morte di Don Matteo – ha detto il Primo Cittadino – è una notizia che lascia tutta la comunità senza parole e nel dolore”.

Minazzi ha aggiunto che nulla facesse “presagire che stesse vivendo una situazione di disagio. Aveva creato un bel rapporto con i giovani e aveva appena organizzato il Grest”.

Chi era Don Matteo Balzano

Originario di Grignasco nel Novarese, era nato nel 1990 e si era diplomato perito aeronautico.

Don Matteo era poi entrato in seminario nel 2010 prestando servizio nelle parrocchie di Borgosesia, Trecate e al Centro diocesano vocazioni.

Ordinato nel 2017 era stato poi vicario parrocchiale a Castelletto Ticino. Dopo un periodo vissuto presso il Santuario di Re, in Valle Vigezzo, era arrivato a Cannobio.

“Era benvoluto da tutti – ha raccontato il sindaco di Cannobio – anche in oratorio era ben visto. Siamo tutti sconvolti, non abbiamo mai colto segnali di nessun tipo di disagio. Non sappiamo davvero che cosa sia accaduto”.

I funerali di Don Matteo Balzano

Lunedì 7 luglio 2025 alle 20:30, presso la collegiata San Vittore di Cannobio, si terrà la veglia funebre per Don Matteo Balzano.

I funerali saranno celebrati il giorno successivo, martedì 8 luglio alle 10:30, sempre in collegiata, presieduti dal vescovo Franco Giulio Brambilla. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Grignasco, dove vivono i genitori del 35enne.

A fine giugno è morto suicida un altro giovane, Matteo Formenti, il bagnino che lavorava all’acquapark Tintarella di Luna di Castrezzato dove, qualche giorno prima era morto il piccolo Michael.