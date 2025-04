Lega accusata da Pd e Avs di usare l'IA per foto razziste, risposta col meme di Maurizio Mosca: cosa significa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Pd e Avs hanno denunciato alla Agcom la Lega per aver diffuso sui social immagini generate con intelligenza artificiale, accusandola di razzismo e xenofobia, il Carroccio ha risposto con un meme di Maurizio Mosca. Le immagini ritraggono uomini di colore intenti a commettere reati, che per la Lega sono “basate su fatti reali”. A valutare sarà ora l’Autorità.

La critica di Pd e Avs alla Lega

Foto generate con l’intelligenza artificiale con toni razzisti, xenofobi e islamofobi: è l’accusa che Pd e Avs lanciano alla Lega per i controversi post apparsi sui social del partito.

Tali immagini, che in quanto generate dall’IA non sono reali, mostrano presunti delinquenti, prevalentemente uomini stranieri e di colore, mentre compiono atti violenti, furti o aggressioni, spesso ai danni di donne.

Per le forze d’opposizione il problema non è solo la brutalità raffigurata, ma l’intento di accentuare, tramite gli strumenti di intelligenza artificiale, l’origine etnica dei presunti colpevoli.

La segnalazione all’Agcom è opera del senatore Antonio Nicita del Pd, che critica l’uso distorto e pericoloso della tecnologia per alimentare odio e diffidenza verso chi ha origini straniere.

La replica della Lega

La Lega, attraverso un proprio portavoce, ha ammesso che alcune immagini pubblicate sono state realizzate tramite intelligenza artificiale, ma ha rigettato le accuse di propaganda e manipolazione.

“Il punto non è l’immagine, ma il fatto” è il chiarimento. “Ogni post si basa su notizie vere tratte da quotidiani italiani, con nomi, date e luoghi. Se la realtà fa paura, la colpa non è di chi la racconta”.

In aggiunta, sui profili social del Carroccio è comparsa la replica alla notizia della segnalazione all’Agcom, affidata a un meme, il cui significato è ben noto ai più, con protagonista il compianto giornalista Maurizio Mosca.

Cosa significa il meme di Maurizio Mosca

Personaggio diventato celebre per i numerosi siparietti televisivi, Maurizio Mosca viene spesso ricordato per le animate discussioni che lo videro protagonista, con effetti esilaranti.

La citazione della Lega si riferisce proprio a uno dei tanti vivaci botta e risposta in cui Mosca si produceva, confrontandosi con altri ospiti in studio o con i telespettatori.

Durante il programma “Guida al campionato”, uno di questi sostenne che l’ex calciatore Alessandro Del Piero aveva bestemmiato in tv. La risposta accalorata di Maurizio Mosca fu esilarante: “Marisa prendi nome e cognome, lo denuncio subito, processo per direttissima, gli faccio fare subito un processo per diffamazione. Subito, tacchete, polizia a casa, denunciato, domattina in tribunale”.

Le minacce plateali e a volte esagerate di Mosca spesso finivano, come in questo caso, per suscitare più l’ilarità del pubblico che un vero timore. E considerando il meme, qualcosa del genere, probabilmente, dovrebbero provocare le azioni di Pd e Avs nell’idea della Lega.