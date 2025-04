Matteo Salvini risponde a Donald Trump dopo la frase choc sui dazi: "Immagine abbastanza disgustosa"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Salvini ha commentato la frase choc del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump sui dazi, che ha scatenato polemiche in tutto il mondo. Il vice presidente del Consiglio ha definito “abbastanza disgustosa” l’immagine dei Paesi che lo chiamano e gli leccano il c*** di cui ha parlato il numero uno della Casa Bianca.

La frase di Donald Trump sui dazi

Durante la cena del National Republican Congressional Committee organizzata a Washington, Donald Trump ha raccontato che molti leader dei Paesi colpiti dai dazi lo starebbero implorando privatamente per tentare di ottenere un accordo diverso.

Nello svelare questo retroscena, il presidente degli Stati Uniti d’America ha usato termini coloriti: “Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando per baciarmi il c***” è la frase che ha generato polemiche in tutto il mondo.

Fonte foto: ANSA

Matteo Salvini.

La reazione di Salvini alla frase choc di Trump sui dazi

In occasione di un incontro elettorale, Matteo Salvini ha definito “abbastanza disgustosa” l’immagine usata da Donald Trump per parlare dei Paesi che chiederebbero agli Usa accordi diversi sui dazi.

Il vice presidente del Consiglio ha anche parlato del cosiddetto “bazooka“, lo strumento anti-coercizione su cui intenderebbe far leva l’Unione europea per rispondere ai dazi imposti da Trump. Le sue parole riportate da ANSA: “Se uno pensa di andare a trattare a Washington col bazooka sul tavolo, va ricoverato”.

Secondo Salvini, bisogna invece puntare sul “buonsenso, sul dialogo e sul confronto” e, soprattutto, sui prodotti e le imprese “d’eccellenza” che ha l’Italia.

“Gli Stati Uniti non sono il nemico”, ha detto ancora il leader della Lega. Che ha aggiunto: “Il problema, semmai, arriva dalla Cina”.

Il commento di Renzi e l’attacco a Meloni e Salvini

Anche Matteo Renzi ha commentato la frase choc di Donald Trump, cogliendo l’occasione per sferrare un nuovo attacco a Meloni e Salvini.

Il tweet del leader di Italia Viva: “Questa è la fine che fanno i sovranisti nostrani: promettono di pensare all’Italia e finiscono nell’elenco dei.. baciatori. Prima o poi la verità verrà a galla e si capirà che Meloni e Salvini non sono patrioti ma sudditi del sovranista americano”.