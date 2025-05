Madre e figlio arrestati a Anzio, secchi pieni di cocaina nell'auto: quanti kg di droga sono stati sequestrati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri ad Anzio, dove una madre e suo figlio sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì, nell’ambito di controlli intensificati per contrastare il traffico di droga.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Reparto Territoriale di Aprilia, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Anzio, hanno fermato un’auto durante un controllo stradale. A bordo del veicolo si trovavano un uomo di 34 anni e sua madre di 71 anni, entrambi residenti a Nettuno. Il loro comportamento sospetto ha spinto i Carabinieri a effettuare una perquisizione del veicolo.

Scoperta e sequestro

Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati 15 chilogrammi di cocaina, suddivisi in panetti termosaldati e nascosti in due secchi di plastica. La droga era stata cosparsa di polvere di caffè e peperoncino per mascherarne l’odore. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei due indagati, con l’ausilio di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria.

Conseguenze legali

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta a analisi di laboratorio. Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita alla Casa Circondariale di Roma Rebibbia, mentre l’uomo è stato condotto al carcere di Velletri. I procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, come previsto dall’art. 27 della Costituzione. Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale di Nettuno.

