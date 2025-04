Messina, Daspo Willy contro la violenza: 5 giovani violenti fuori da Milazzo dopo la rissa choc

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 provvedimenti di Daspo Willy il bilancio delle misure adottate dal Questore di Messina per arginare fenomeni di violenza urbana. I provvedimenti sono stati emessi in seguito a una rissa avvenuta tra due fazioni nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2025 a Milazzo, in via Pescheria, zona frequentata da molti giovani.

Le misure adottate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti hanno colpito i protagonisti della rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi. L’iniziale colluttazione tra 4 ragazzi si è trasformata in una rissa che ha coinvolto una decina di persone. Uno dei partecipanti ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Milazzo, ricevendo 10 punti di sutura e una prognosi di 10 giorni.

Intervento delle forze dell’ordine

La visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha permesso ai Carabinieri di Milazzo di ricostruire l’accaduto e identificare cinque dei partecipanti. L’episodio ha suscitato allarme sociale e ha rappresentato un grave turbamento per l’ordine pubblico, mettendo a rischio anche l’incolumità degli avventori dei locali.

Provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio

Sono stati emessi anche 3 provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio. Il primo ha riguardato un uomo di Catania, responsabile di tentata truffa ai danni di un’anziana a Tortorici. Il secondo provvedimento ha colpito un uomo di Noto, deferito per furto con destrezza e tentata truffa a Piraino e Brolo. Infine, un terzo provvedimento è stato adottato contro un uomo della provincia di Cosenza, arrestato per scippo a Messina.

Fonte foto: IPA