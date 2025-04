Milano, sospesa la licenza al Tropical Café: nel locale clienti con precedenti penali e un ricercato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il Questore di Milano ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni al Tropical Café per motivi di sicurezza. Il locale è stato frequentato da individui con precedenti penali.

Sospensione della licenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Tropical Café di Milano, situato in via Ricciarelli n.45, ha subito una sospensione della licenza per 10 giorni. La decisione è stata presa dal Questore Bruno Megale nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio.

Controlli e precedenti

Venerdì scorso, gli agenti del commissariato Bonola hanno notificato la sospensione alla titolare del locale. I controlli effettuati tra maggio 2024 e febbraio scorso hanno rivelato la presenza di numerosi avventori con precedenti di polizia, anche per reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti, immigrazione e per violazioni del codice della strada.

Interventi precedenti

A febbraio scorso, un controllo congiunto degli agenti di via Falck, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e dell’Ispettorato del Lavoro ha portato all’identificazione di nove clienti, di cui due con precedenti penali e di polizia. Uno di essi, in particolare, era un pluripregiudicato ricercato dalla squadra mobile locale. Il locale era già stato soggetto a un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni a ottobre 2013 per problematiche simili.

Fonte foto: IPA