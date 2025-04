Modena, arrestati in auto con mezzo chilo di droga e un coltello: convalidato l’arresto e obbligo di dimora

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini tunisini sono stati arrestati a Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta intorno alle 1.30 di questa mattina in via A. Tassoni, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato un’auto in sosta con il motore acceso, al cui interno si trovavano i due sospetti.

Il controllo della polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti, insospettiti, si sono avvicinati al veicolo per effettuare un controllo. I due uomini hanno mostrato subito segni di agitazione, il che ha portato a un’ispezione più approfondita.

Il ritrovamento della droga

Nella disponibilità dei due sono state trovate 17 dosi di cocaina e hashish pronte per la cessione, oltre a 5 panetti di hashish nascosti sotto il sedile anteriore lato passeggero, per un totale di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente.

Ulteriori accuse

Il 34enne aveva con sé anche 400 euro in banconote accartocciate e un coltello a serramanico, motivo per cui è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Convalida dell’arresto

All’esito dell’udienza svoltasi questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Modena.

