Morte Papa Francesco, il ricordo di Meloni: "Fiera di averlo portato al G7". E cita il gesto per la figlia

Commosso il ricordo di Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile, da parte di Giorgia Meloni. La premier si è detta profondamente addolorata per la scomparsa del Pontefice e ha raccontato di un legame stretto tra i due, ricordando anche un episodio che coinvolge la figlia della leader di Fratelli d’Italia.

Morte Papa Francesco, il ricordo di Giorgia Meloni

Prima con una dichiarazione ufficiale, poi con un collegamento al Tg1, la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare in due diversi momenti Papa Francesco, scomparso nel giorno di Pasquetta, il 21 aprile 2025.

La leader del Governo è parsa commossa durante il suo collegamento telefonico e ha rivolto belle parole per il Pontefice, ripercorrendo il loro rapporto durante il corso degli anni.

Fonte foto: IPA Giorgia Meloni e Papa Francesco in uno dei loro ultimi incontri

Le parole della premier sul Pontefice

“Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore“, queste le prime parole di Giorgia Meloni nella dichiarazione ufficiale di Palazzo Chigi arrivata poco dopo l’annuncio della morte di Jorge Maria Bergoglio, arrivata intorno alle 7:30 della mattinata.

In un secondo momento poi la presidente del Consiglio, con un tono più informale e con commozione, ha ricordato la figura di Francesco. “Tutto il mondo lo ricorderà per essere stato il papa della gente, il papa degli ultimi“, ha detto al Tg1.

“Mancherà anche a me, avevamo uno straordinario rapporto personale, molto più assiduo di quanto si vedesse, molto oltre i nostri ruoli istituzionali. Con lui si poteva parlare di tutto con grande semplicità, come si farebbe con il proprio parroco. Era una persona con cui ti sentivi a tuo agio. Aveva un carattere molto forte sempre accompagnato da uno straordinario senso dell’umorismo. Era capace di dare conforto anche nei momenti più complessi”, ha aggiunto.

Il rapporto e i disegni della figlia

Giorgia Meloni ha voluto anche sottolineare come fosse significativo il fatto che il Papa fosse morto all’indomani del suo saluto ai fedeli in Piazza San Pietro. Dopo aver presenziato alla via Crucis nel Venerdì Santo, Francesco aveva dato la benedizione Urbi et Orbi ed era sceso in mezzo alle migliaia di persone che popolavano la piazza. Un ultimo saluto alla viglia del suo ultimo giorno sulla terra.

“Il fatto che se ne vada oggi… è come se fino all’ultimo avesse voluto assolvere al suo compito. Negli ultimi giorni l’ho incontrato, chiaramente era affaticato, ma voleva esserci”, ha detto. La leader di FdI ha anche ricordato di quando invitò Papa Francesco al G7, “la prima volta per un pontefice a un G7”. “Fu una giornata piena di lavoro, dedicata all’intelligenza artificiale, dove le sue parole hanno colpito e commosso tutti. È una delle cose che ho fatto in questi due anni e mezzo di cui vado più fiera“.

Infine, il suo ricordo si fa più personale e tira in ballo anche sua figlia. “Lui teneva da parte disegni che mia figlia gli aveva regalato nel cassetto del suo ufficio. Era capace di piccoli gesti che erano straordinari, incredibili per un uomo che aveva delle responsabilità così grandi. Ne custodisco tantissimi”, ha chiosato.