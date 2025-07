Morto Bruno il cane eroe premiato da Giorgia Meloni, ucciso da emorragia causata dai wurstel farciti di chiodi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Bruno, il cane eroe che era stato premiato anche da Giorgia Meloni. L’animale dell’Unità Cinofila da Soccorso Endas è stato ucciso da un’emorragia causata dall’aver ingerito dei wurstel farciti di chiodi che gli erano stati lanciati come esca. Un crimine questo dunque premeditato e che ha scosso la comunità di Taranto, dove viveva in una struttura di addestramento.

Bruno il cane eroe morto per emorragia

Si è spento nel modo più cruento e più crudele Bruno, il cane eroe che rappresentava una vera e propria eccellenza per la struttura di addestramento di Talsano, Taranto.

L’animale aveva salvato ben nove persone disperse ed era specializzato nel ritrovamento di cadaveri. È stato ucciso da ignoti che hanno gettato nelle sue vicinanze dei wurstel farciti di chiodi che gli hanno causato un’emorragia fatale.

Il cane Bruno immortalato con Giorgia Meloni

Era stato premiato da Giorgia Meloni

Bruno aveva 7 anni, era di razza Bloodhound ed era un cane da sangue, di soccorso, unico in Italia: aveva salvato nove persone disperse ed era convocato in tutta Italia per ritrovare cadaveri. Aveva contribuito anche a far sequestrare dalle forze dell’ordine i cani maltrattati e utilizzati per i combattimenti tra animali.

Per il suo straordinario contributo era stato premiato anche dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Tanti i premi che le massime autorità cittadine e nazionali gli hanno riservato: tra questi anche un riconoscimento a Palazzo di Città a Taranto.

Bruno era stato preso in Belgio, era stato addestrato in Svizzera e poi era diventato conosciuto e riconosciuto come il migliore dei cani salvatori e soccorritori.

Il ricordo del suo conduttore

Bruno è morto a causa di un’emorragia interna. Nella mattinata del 4 luglio è stato ritrovato accasciato, senza vita, dal suo istruttore, Arcangelo Caressa, direttore tecnico nazionale del settore cinofilia e cinotecnica dell’Endas. È stato adescato con dei wurstel farciti con chiodi che gli sono stati lanciati nelle sue vicinanze, un gesto dunque premeditato.

La sua morte – avvenuta dopo ore di agonia – ha scosso l’intera comunità. Procura di Taranto e polizia hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

Il suo conduttore, Arcangelo Caressa, ha scritto un lungo post per ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta. “Una morte orrenda e disumana ad opera di qualcuno che ha lanciato al di là dei cancelli il cibo. Saranno persone alle quali la nostra attività evidentemente dà fastidio. È una pura questione di cattiveria e invidia. Hai lottato una vita intera per aiutare l’essere umano, ed è stato proprio un essere umano a spezzarti. Quando un vostro parente avrà bisogno di Bruno lui non ci sarà più. Ti voglio bene amico mio. Per sempre con noi”.