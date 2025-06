Morto Saverio Indrio doppiatore di The Rock, Mr Satan e sindaco Quimby de I Simpson, aveva 61 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 61 anni il doppiatore Saverio Indrio, iconica voce italiana di diversi personaggi, da Dwayne Johnson (The Rock) al cinema fino ai cartoni animati, da “Dragon Ball” a “I Simpson”. Musicista e attore teatrale, lascia in eredità le sue interpretazioni, che resteranno vive nel ricordo di tantissimi spettatori.

Chi era Saverio Indrio

Saverio Indrio si è spento nella notte tra il 29 e il 30 giugno: le cause del decesso non sono ancora state rese note.

Il timbro inconfondibile del doppiatore ha accompagnato intere generazioni, prestando anima e carattere a figure amatissime del cinema e della TV.

Le mille voci di Saverio Indrio

A lui si devono le interpretazioni di Mr. Satan in “Dragon Ball” (edizione Dynit), del sindaco Quimby ne “I Simpson”, ma soprattutto la voce profonda e potente di Dwayne “The Rock” Johnson, resa memorabile in saghe come “Fast & Furious” e “Jumanji”.

Fra i tanti altri attori e personaggi interpretati, Kevin McNally (noto in particolare per il ruolo del pirata Gibbs della saga de “I Pirati dei Caraibi” insieme a Johnny Depp), Daniel Craig, Jamie Foxx, Andy Serkis e tanti altri.

La carriera da attore a doppiatore

Nato a Taranto il 19 giugno 1963, la carriera di Saverio Indrio ha avuto origine lontano dai microfoni. Formatosi inizialmente come chitarrista classico, si è poi avvicinato al palcoscenico, affinando il suo talento attoriale nella scuola “La bottega del teatro” di Guglielmo Ferraiola.

Sul palco ha interpretato testi di grandi autori, da Pirandello a Dario Fo, dimostrando una sensibilità artistica che andava ben oltre il doppiaggio.

L’addio della pagina Facebook dei doppiatori

A diffondere la notizia della morte del doppiatore è stata la pagina Facebook “Le voci del doppiaggio”, uno dei riferimenti del settore presenti sui social.

“Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano” recita il post pubblicato il 30 giugno.

“La voce di Dwayne Johnson e di tanti altri attori… Ci ha fatto ridere, emozionare, tremare. Ha fatto vibrare le sale, i salotti, i nostri ricordi” si legge ancora.

“Oggi non piangiamo solo un doppiatore. Oggi salutiamo una presenza che resterà indelebile. Perché le voci non muoiono mai: risuonano per sempre in chi le ha ascoltate col cuore”.