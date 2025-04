Myrta Merlino spiega le tante assenze a Pomeriggio 5, problemi a tiroide e tonsille: "Sono stata molto male"

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Negli ultimi tempi, Myrta Merlino, conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque‘, ha fatto tante assenze ed è stata sostituita dal “supplente” Dario Maltese. La giornalista, moglie di Marco Tardelli, ha spiegato di aver avuto problemi alla tiroide e una sinusite cronica, che l’hanno costretta a fermarsi.

Myrta Merlino, ecco il perché delle tante assenze a ‘Pomeriggio Cinque’

Myrta Merlino si è messa a nudo raccontando come la sua salute l’abbia costretta a rimanere lontano dai riflettori. A Ok benessere e salute ha parlato dell’amara esperienza degli ultimi mesi con la sua salute. Questo l’ha portata a saltare alcune puntate di Pomeriggio Cinque, storico programma un tempo condotto da Barbara D’Urso.

Merlino ha definito “massacrante” quello che ha passato dopo aver subito un intervento chirurgico. Ha deciso così di fermarsi per un breve periodo: “Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso“.

La scelta: “In questi casi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su di te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più“.

L’intervento chirurgico a cui si è sottoposta

Tra i problemi di salute affrontati, la conduttrice campana ha rivelato di aver affrontato disturbi alla tiroide e una sinusite cronica, soffrendo inoltre di tonsilliti ricorrenti. “Dopo un inverno massacrante, con decine e decine di cicli di antibiotici e antinfiammatori, la mia otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica soluzione era quella di togliermi le tonsille”.

Myrta Merlino ha definito le fitte molto pesanti: “In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima. Io sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi”.

Myrta Merlino, quale futuro su Mediaset. Dario Maltese al suo posto?

Secondo il magazine di Riccardo Signoretti, sono in ballo nomi chiave per il futuro delle reti di Pier Silvio Berlusconi, vale a dire Myrta Merlino, Alfonso Signorini e Ilary Blasi.

Negli ultimi due anni la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque‘ è stata affossata da ‘La Vita in Diretta‘ in termini di ascolti TV, con Alberto Matano alla guida della trasmissione pomeridiana. Il suo futuro è ancora incerto, così come lo è quello di Alfonso Signorini, con il mezzo flop del ‘Grande Fratello‘, vinto da Jessica Morlacchi. Il giornalista e conduttore televisivo milanese potrebbe prendere il posto della Merlino per rilanciarsi.

Tuttavia, secondo indiscrezioni, in pole position ci sarebbe Dario Maltese, insieme a Simona Branchetti, volto non nuovo per ‘Pomeriggio Cinque’ né per lo spin-off ‘Pomeriggio Cinque News‘.

Rimane senza risposta per ora, la domanda su chi andrà a condurre il ‘GF‘. Al momento stanno salendo le quotazioni di Ilary Blasi, che a breve tornerà nel mondo del reality con il nuovo show ‘The Couple‘.