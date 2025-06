Napoli, spaccio dalla finestra in pieno giorno: arrestata 47enne con precedenti, aveva 40 involucri di hashish

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto da parte della Polizia di Stato a Napoli, dove una donna è stata fermata per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno colto in flagrante la 47enne mentre cedeva droga a un giovane in cambio di denaro.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Dante, che hanno agito a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol. La segnalazione riguardava un’attività di spaccio in vicoletto I Avvocata, un’area già nota alle forze dell’ordine per episodi simili.

La dinamica dell’arresto

Gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione e, durante il monitoraggio, hanno notato una donna nei pressi di una finestra di uno stabile. La donna è stata vista mentre cedeva qualcosa a un giovane in cambio di una banconota. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso.

Il sequestro della droga

Una volta bloccata l’indagata, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nei pressi della finestra, rinvenendo 40 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 85 grammi. Inoltre, sono stati trovati due bilancini di precisione, strumenti spesso utilizzati per pesare le dosi di droga da vendere.

Conseguenze legali

Per tali motivi, la donna è stata tratta in arresto dal personale operante. La 47enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di droga nella città di Napoli.

Fonte foto: IPA