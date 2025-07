Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa lite in un bar di Lodi nella tarda serata di ieri: un cittadino tunisino di 41 anni è stato denunciato per danneggiamento, lesioni personali e ingresso e soggiorno irregolare nel territorio italiano. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato allontanato dal centro urbano per 48 ore dopo aver aggredito la gestrice del locale e danneggiato gli arredi.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 22.00 di ieri sera, quando una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha richiesto l’intervento delle Volanti della Questura di Lodi presso un bar situato in Via Lodino, teatro di una violenta lite.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la situazione è degenerata dopo che un cittadino di origini marocchine, visibilmente alterato dall’alcol, si è rifiutato di pagare il conto richiesto dalla titolare del bar. Di fronte all’insistenza della donna, l’uomo ha reagito con violenza, colpendola con una sedia alla schiena e successivamente danneggiando parte degli arredi del locale. La vittima, nel tentativo di difendersi, ha utilizzato uno spray al peperoncino, ma la situazione è precipitata ulteriormente, rendendo necessario l’intervento del compagno della donna per proteggerla dall’aggressore.

Le conseguenze per la vittima e l’intervento delle forze dell’ordine

A seguito dell’aggressione, la donna è stata trasportata in codice giallo presso il nosocomio cittadino, dove i medici le hanno riscontrato lesioni guaribili in 7 giorni. Nel frattempo, gli agenti hanno identificato l’aggressore, sottoponendolo a controlli sanitari prima di condurlo in Questura per ulteriori accertamenti.

Le accuse e i provvedimenti adottati

L’uomo, cittadino tunisino di 41 anni, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, danneggiamento e ingresso irregolare sul territorio nazionale, in quanto privo di regolare permesso di soggiorno. Inoltre, a causa della sua evidente ubriachezza, è stato sanzionato amministrativamente. Nei suoi confronti è stato emesso un ODA (Ordine di Allontanamento), che gli vieta di tornare per le successive 48 ore nella zona del centro urbano dove si sono verificati i fatti.

Possibili sviluppi futuri

La Polizia ha precisato che, qualora il soggetto dovesse reiterare la condotta contestata, il Questore potrà applicare la misura di prevenzione del Dacur, che comporta il divieto di accesso a determinate aree della città per un periodo più lungo. La posizione dell’uomo sul territorio nazionale sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio Immigrazione locale.

IPA