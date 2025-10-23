Omicidio di Marco Veronese a Collegno vicino Torino, ucciso a coltellate da un killer incappucciato: è in fuga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio nella notte alle porte di Torino, Marco Veronese stato ucciso a coltellate a Collegno. Stando a una prima ricostruzione, il 39enne sarebbe stato colpito con diversi fendenti, circa 12 o 13, da una persona incappucciata, che si è data alla fuga subito dopo l’aggressione. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del killer.

Omicidio in strada a Collegno

L’omicidio è avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino. Lo riporta Ansa.

L’allarme è scattato attorno all’1.30, quando un passante ha notato un uomo a terra, in fin di vita e con evidenti ferite da arma da taglio, e ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Marco Veronese ucciso a coltellate

ANSA riferisce che la vittima è Marco Veronese, un uomo di 39 anni residente a Collegno, alle porte di Torino.

È stato trovato a terra all’angolo tra corso Francia e piazza Sabotino, dopo essere stato ferito a morte a coltellate: si parla di 12 o 13 fendenti.

Separato, titolare di una ditta, è stato trovato perché delle urla hanno attirato l’attenzione, nonostante fosse ormai notte.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

Le indagini, caccia al killer

L’aggressore, descritto come una persona incappucciata, è fuggito dopo aver accoltellato il 39enne ed è tuttora ricercato.

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli e del Nucleo investigativo di Torino.

I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto e risalire all’identità del killer.

Gli investigatori stanno indagando sulla vita e sui rapporti della vittima e avviato l’esame delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.