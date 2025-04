Omicidio di Isabella Tregnaghi a Trieste, Erika Podmenich confessa: perché ha ucciso la 89enne in casa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Erika Podmenich, 58 anni, ha confessato di aver ucciso l’89enne Isabella Tregnaghi durante una lite, probabilmente scoppiata per una rapina finita male a Trieste. La vittima è stata trovata nel suo appartamento con una profonda ferita alla gola. Podmenich ha tentato la fuga in auto e ha gettato gli abiti sporchi di sangue prima di essere fermata dai carabinieri.

Isabella Tregnaghi uccisa a Trieste: la confessione

Erika Podmenich è detenuta da lunedì 31 marzo nel carcere di Trieste con l’accusa di omicidio, dopo che ha ammesso di aver tolto la vita a Isabella Tregnaghi, un’anziana di 89 anni, durante un tentativo di rapina degenerato.

I militari dell’Arma stanno esaminando la sua confessione. Il corpo esanime di Tregnaghi è stato scoperto il 31 marzo nel suo appartamento del centro storico, in via delle Beccherie 7, con una grave lesione alla gola.



L’omicidio è avvenuto in pieno centro storico a Trieste

L’omicidio, la fuga e l’arresto

I militari del comando provinciale di Trieste hanno bloccato Podmenich mentre cercava di scappare a bordo di una Fiat Panda. Poco prima, aveva gettato in un cassonetto, in un’altra zona della città, gli abiti macchiati di sangue.

Le indagini hanno subito rivelato che la vittima e l’assassina si conoscevano, anche se non è stata appurata la natura del loro rapporto. Stando alla versione di Podmenich, il delitto sarebbe avvenuto durante un furto o una rapina finita nel peggiore dei modi.

L’anziana l’avrebbe sorpresa nell’atto di rubare e avrebbe reagito, scatenando una colluttazione. A quel punto, Podmenich l’avrebbe strangolata con una sciarpa e poi sgozzata con un coltello. Nella lotta, l’omicida ha riportato graffi e altre lesioni di poco conto.

Chi è Erika Podmenich

Arrestata con l’accusa di omicidio volontario, anche la 58enne Erika Podmenich è di Trieste e abita in via della Cereria, in una zona centrale della città, a poca distanza dall’abitazione della vittima.

Sebbene non abbia precedenti penali, la donna era già stata sospettata per reati legati agli anziani, con la possibilità che abbia messo a segno altri furti simili senza essere scoperta dalle vittime.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, installate nell’abitazione, hanno permesso di identificarla rapidamente, portando al suo arresto.

Resta da chiarire come sia riuscita a entrare in casa della Tregnaghi. La donna potrebbe aver usato un inganno o essersi guadagnata la fiducia dell’anziana nel tempo. Gli investigatori stanno ricostruendo i dettagli del caso per determinare le dinamiche antecedenti il delitto.