Anziana trovata morta in casa a Trieste con la gola tagliata, fermata donna in fuga: è sospettata di omicidio

Un brutale omicidio ha scosso Trieste. Un’anziana è stata trovata morta nel suo appartamento in via delle Becchiere, nel cuore del centro storico, con evidenti segni di un taglio alla gola. Le autorità indagano a 360 gradi, una donna è stata fermata dopo un inseguimento per le vie della città. Tra le ipotesi degli inquirenti, l’omicidio volontario e la rapina finita nel sangue.

Omicidio a Trieste: anziana uccisa, gola tagliata

Come riporta Ansa, il corpo della vittima è stato scoperto nel primo pomeriggio di lunedì 31 marzo. La figlia, collegata da remoto al sistema di videosorveglianza dell’appartamento, ha dato l’allarme.

La scena del crimine è agghiacciante: la donna è stata uccisa con un’arma da taglio. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dall’omicidio volontario alla rapina finita male.

L’anziana è stata trovata morta nel suo appartamento di via delle Becchiere a Trieste

La zona è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi della scientifica, che sta analizzando ogni dettaglio della scena del crimine.

Fermata donna sospettata: inseguimento in città

Una persona è stata fermata dai carabinieri, sospettata di essere coinvolta nell’omicidio. La donna è stata bloccata dopo un inseguimento in auto per le vie di Trieste.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi movimenti, le sue frequentazioni e di stabilire un possibile movente. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine e i tabulati telefonici della fermata, alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Telecamere al vaglio, centro storico sotto shock

Il centro storico di Trieste è blindato. Via delle Becchiere è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Si cercano testimoni, si raccolgono indizi. La comunità è sotto shock, la paura serpeggia tra i residenti, che chiedono giustizia per la vittima.

Indagini a 360 gradi: si cerca il movente

Gli investigatori stanno lavorando a ritmo serrato per far luce sull’omicidio. Si cerca l’arma del delitto, si analizzano le tracce, si ascoltano i vicini di casa dell’anziana.

Ogni dettaglio potrebbe essere decisivo. L’obiettivo è uno: assicurare l’assassino alla giustizia. Si indaga a 360 gradi, senza escludere alcuna pista.