Operaio morto sul lavoro alla Aristoncavi di Brendola vicino Vicenza, sarebbe scivolato da una scala

Ancora morti sul lavoro. L’ennesima tragedia è avvenuta a Brendola, in provincia di Vicenza, all’interno dello stabilimento della Aristoncavi. La vittima è un operaio di 58 anni, morto in seguito a un grave infortunio accaduto mentre stava lavorando. Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto da una scala, inutili i soccorsi.

Operaio morto sul lavoro a Brendola

L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto nella mattinata di lunedì 5 maggio alla Aristoncavi, nella zona industriale di Brendola (Vicenza), in via Luigi Einaudi.

Attorno alle 7 un operaio di 58 anni è morto mentre stava lavorando a seguito di un grave infortunio. Lo riferisce Ansa.

L’incidente è avvenuto all’interno dello stabilimento della Aristoncavi, un’azienda specializzata nella produzione di cavi elettrici.

Incidente mortale alla Aristoncavi

Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem 118.

Sono stati i colleghi a prestare i primi soccorsi all’operaio, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche.

I sanitari hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 58enne.

La vittima, le cui generalità non sono ancora state rese note, era un dipendente dell’azienda.

Cosa è successo

L’esatta dinamica e le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai tecnici dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ulss di Vicenza.

Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Stando alle prime informazioni, secondo quanto riporta il quotidiano locale Tviweb, l’operaio sarebbe caduto da una scala.