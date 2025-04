Incidente sul lavoro a Besnate vicino Varese: morto l’operaio 45enne precipitato dal tetto di una palazzina

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ennesimo incidente sul lavoro: un operaio di 45 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di una palazzina in ristrutturazione a Besnate (Varese). Sono in corso indagini da parte delle Forze dell’Ordine per chiarire se l’uomo si sia recato sul tetto di propria iniziativa o su indicazione di un superiore.

Incidente sul lavoro a Besnate: morto un operaio

Dopo ore di apprensione per il suo stato di salute, è morto l’operaio 45enne precipitato dal tetto di un’abitazione di Besnate, in provincia di Varese. Dell’uomo non si hanno molte notizie: sarebbe un cittadino di Sumirago, operaio per una ditta di Milano.

L’incidente sul lavoro è avvenuto venerdì 18 aprile, poco prima delle ore 17. Stando alla ricostruzione dell’infortunio, l’operaio stava lavorando sul tetto di una palazzina di via Palestro, in pieno centro. Il palazzo, di soli due piani, era in fase di ristrutturazione.

Tuttavia, la grondaia sulla quale si trovava avrebbe ceduto. La caduta del 45enne sarebbe stata arrestata mediante l’impatto con un’auto, una Fiat Panda che stava percorrendo la via Palestro.

I soccorsi e il trasporto in ospedale a Varese

Dopo un volo di circa 7 metri, a nulla è valso l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Il 45enne è stato trasportato in elisoccorso da Besnate e ha raggiunto l’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Tuttavia, nella notte tra il 18 e il 19 aprile l’operaio è morto a causa delle ferite riportate a seguito della caduta.

In particolare, alcune ferite alla testa e al torace sarebbero state fatali.

Indagini in corso

Sono al momento in corso le indagini per stabilire le esatte cause di questo ennesimo incidente sul lavoro.

I Carabinieri della Compagnia di Gallarate, coadiuvati dall’Ats Insubria sono al lavoro per stabilire se l’operaio 45enne si trovasse sul tetto della palazzina di Besnate per sua volontà, per effettuare dei controlli o degli interventi, o se avesse ricevuto ordini da superiori o datori di lavoro.

Non è escluso che l’uomo abbia avuto un malore e che abbia perso l’equilibrio. Tuttavia, non è ancora chiaro se i dispositivi di sicurezza necessari in questi casi siano stati utilizzati.

Nel frattempo, il corpo dell’uomo è a disposizione del pm Martina Melita: potrebbe essere disposta l’autopsia.