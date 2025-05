Paola Caruso a Verissimo rivela la rottura con Gianmarco, lite durante le cure al figlio: matrimonio annullato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesima ospitata di Paola Caruso a Verissmo. La showgirl ha raccontato che ha annullato il matrimonio con Gianmarco. La relazione è giunta al capolinea. Le nozze avrebbero dovuto svolgersi il prossimo luglio. Il volto di Avanti un Altro ha spiegato che ha cancellato tutto, sostenendo di aver scoperto che l’uomo non ha mai smesso di frequentare la sua ex compagna e che non le è stato vicino nei momenti difficili.

Paola Caruso non si sposa più, con Gianmarco è finita: l’annuncio a Verissimo

Ospite a Verissimo (Canale 5) nella puntata dell’11 maggio, la showgirl ha reso noto di aver annullato il matrimonio. L’annuncio delle nozze l’aveva fatto lei stessa lo scorso ottobre, sempre nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

“Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita”, ha dichiarato Paola Caruso, in riferimento alla relazione vissuta con Gianmarco.

“Eravamo in una relazione a 4 – ha aggiunto – e io non ne sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio e la quarta persona è il padre di mio figlio. Non ho più parole”.

Nei mesi scorsi la showgirl e influencer si è recata in America per curare suo figlio Michele, 6 anni. Il piccolo ha una lesione al nervo sciatico, causata da un’iniezione sbagliata effettuata a Sharm el-Sheikh nel 2022 da un medico egiziano. La Caruso e il figlio si trovavano nella località balneare in vacanza.

Le accuse all’ex compagno

Nel corso dell’ultima ospitata a Verissimo, l’influencer ha raccontato che quando è andata in America per curare suo figlio, anche Gianmarco si è recato negli Usa, ma solamente per qualche giorno. Poi è rientrato in Italia.

“Ci ho riflettuto e lui non fa un lavoro che se non timbra un cartellino lo licenziano. Penso che sarebbe dovuto venire a sostenermi”, ha detto la Caruso a Silvia Toffanin.

E ancora: “Mi mandava dei messaggi in cui diceva cose orribili, come ‘sei andata fuori di testa’. Non capivo perché mi avesse abbandonata”.

Sempre secondo la versione della showgirl, a febbraio la situazione è precipitata. Quando c’è stato il compleanno di Gianmarco, Caruso si trovava in America. L’uomo era invece in Italia. Lei gli avrebbe spedito una torta nel ristorante in cui lui sarebbe dovuto andare.

"Al ristorante non lo trovano, capisco che c'erano delle bugie. Lui piange al telefono dicendo che ha passato il giorno del suo compleanno da solo, ma in realtà ho ricevuto delle foto insieme alla sua ex e a loro figlio. Lei ha postato sui social, facendo credere che sono tornati insieme".

Caruso ha inoltre sostenuto che l’ex compagna di Gianmarco, oltre a frequentare quest’ultimo, avrebbe anche rapporti con il suo ex fidanzato, ossia il padre di Michele: “Questa persona fa il doppio gioco, sta qua con me e con lei. Lei dice che ha due relazioni contemporaneamente, ci sono delle foto e delle prove. Ho scoperto che lei si sente con il padre di mio figlio, intrattengono rapporti per cercare di rovinare la mia vita”.

“Mi è venuto il disgusto, sono rimasta sconvolta. Penso che lui non abbia avuto la forza di prendere una posizione, tagliare fuori questa donna dalla sua vita. Ho annullato il matrimonio, non lo sento più”, ha spiegato la showgirl.

Come sta il figlio di Paola Caruso

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Paola Caruso ha dichiarato che suo figlio, dopo che è stato operato in America lo scorso inverno, è migliorato.

“Stiamo facendo fisioterapia, sembra che l’operazione sia riuscita nell’intento. Il problema è che il corpo ha memoria del fatto che ha camminato male per due anni. Sono serena, ho fatto tutto quello che potevo fare e e anche di più”, ha concluso.