Fermati due cittadini stranieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio di una recente operazione delle forze dell’ordine nella zona del Parco Ducale. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore di Parma dopo che, in due distinti episodi avvenuti il 27 marzo e il 16 aprile 2025, i soggetti sono stati sorpresi a detenere e offrire droga all’interno dell’area verde, considerata particolarmente sensibile per la vicinanza all’Università degli Studi.

Controlli intensificati nelle aree sensibili della città

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’adozione dei due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane rappresenta una delle misure di prevenzione messe in campo per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi maggiormente esposti a tali reati. Il Parco Ducale, situato nelle immediate vicinanze dell’Università degli Studi di Parma, è stato individuato come uno dei punti critici, spesso teatro di episodi legati al consumo e alla vendita di droga.

Il primo episodio: fermato un ventenne con droga oltre l’uso personale

Il 27 marzo, durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Parma hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto su una panchina del Parco Ducale. Il ragazzo, osservato mentre si guardava intorno e cercava di nascondere qualcosa, ha tentato di allontanarsi rapidamente alla vista delle pattuglie. Tuttavia, è stato prontamente fermato e sottoposto a perquisizione: gli agenti hanno rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente ben superiore a quello consentito per uso personale, configurando così il reato di detenzione a fini di spaccio.

Il secondo caso: offerta di droga a un carabiniere in borghese

Il 16 aprile 2025, un altro episodio ha visto protagonista un secondo straniero, sorpreso mentre tentava di offrire sostanza stupefacente a un militare in abiti civili impegnato in un servizio di controllo nella stessa area. Quando il carabiniere si è qualificato, il soggetto ha cercato di darsi alla fuga, spintonando l’agente. L’intervento tempestivo di un’altra pattuglia ha permesso di bloccare il giovane, che è stato trovato in possesso di hashish e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Precedenti specifici e misure di prevenzione

Entrambi i soggetti fermati risultano avere molteplici precedenti per reati analoghi e sono già stati destinatari di avvisi orali per fatti simili. Considerata la loro pericolosità sociale e la recidiva, il Questore di Parma ha deciso di applicare la misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane per 18 mesi. Tale provvedimento vieta ai due individui non solo l’ingresso al Parco Ducale, ma anche lo stazionamento in tutte le vie che ne delimitano il perimetro.

Il caso dei due stranieri allontanati dal Parco Ducale conferma l’efficacia delle strategie messe in campo e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di illegalità a Parma.

