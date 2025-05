Parma, aggredisce la compagna e poi si scaglia contro la Polizia: 40enne denunciato per lesioni e resistenza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a Parma. L’episodio è avvenuto nella notte, quando la polizia è intervenuta in Strada XII Luglio per soccorrere una donna aggredita. L’uomo, in preda all’ira, ha opposto resistenza agli agenti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella notte un equipaggio è stato inviato in Strada XII Luglio a seguito di una segnalazione di aggressione. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che l’aggressore si era allontanato a piedi. Mentre una pattuglia prestava soccorso alla vittima, l’altra si è messa alla ricerca dell’uomo.

Ritorno dell’aggressore

La donna, visibilmente scossa e dolorante, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Nel frattempo, l’aggressore è tornato sul luogo con atteggiamento minaccioso, cercando di aprire il portellone dell’ambulanza. Solo l’intervento della polizia ha impedito che riuscisse nel suo intento.

Resistenza e denuncia

Entrambi gli equipaggi hanno cercato di allontanare l’uomo dall’ambulanza, ma questi ha continuato a urlare e a opporre resistenza fisica agli agenti. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che l’uomo, residente in provincia di Ferrara, era giunto a Parma per il fine settimana. È stato visto afferrare la compagna per il collo e scaraventarla a terra, insultandola e minacciandola di morte.

Conclusione

Privo di documenti, l’uomo è stato condotto in Questura per l’identificazione. Al termine del fotosegnalamento, il 40enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Fonte foto: IPA