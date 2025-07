Perché Rachel Reeves ha pianto in Parlamento a Londra, le lacrime fanno crollare sterlina e salire spread

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves si è presentata turbata in aula. In seguito al fallimento del suo piano, si è lasciata sfuggire delle lacrime e i mercati hanno risposto: lo spread sui titoli di Stato si è impennato.

Disagio in aula

Ancora una volta, dopo il precedente episodio di Liz Truss, si torna a guardare con la lente di ingrandimento il lavoro di una cancelliera inglese. In questa occasione, la protagonista è Rachel Reeves, che si è ritrovata al centro di una polemica economica su più livelli.

In aula, per rispondere al Question Time al fianco di Starmer, la Cancelliera è apparsa a disagio. Subito si è concentrata l’attenzione sul suo volto, che tradiva agitazione. Il motivo: il fallimento del piano di riforma del welfare che avrebbe dovuto far guadagnare 5 miliardi di sterline alle casse dello Stato.

In aula Starmer non ha gettato un’ancora di salvezza alla collega, che pare si sia lasciata andare a una lacrima di disagio. Un’azione che, a una donna in politica, non viene quasi mai perdonata.

Spread in alto

La reazione ha trovato subito il suo bacino di utenti. Da una parte i giornali nazionali e internazionali, che hanno iniziato a banchettare sul disagio della Cancelliera, dall’altra il mercato: lo spread sui titoli di Stato è schizzato in alto.

A nulla è servito il cambio di tiro di Keir Starmer, arrivato troppo tardi e che confermava il suo appoggio alla Cancelliera dello Scacchiere. Ora il governo ha perso credibilità e ci vorrà molto lavoro per recuperarla, anche con una maggioranza schiacciante.

“Problemi personali”

Si è cercato di far rientrare il panico con una dichiarazione ufficiale di presunti problemi personali. Secondo le informazioni ufficiali, Rachel Reeves aveva il volto teso e scosso per via di questioni private.

Prova l’avvicinamento della sorella, anche lei deputata, alla fine del confronto in aula: le due si sono allontanate mano nella mano.

La domanda che corre sui giornali inglesi è: perché lasciarla partecipare in un momento così difficile, sottoposta a tale pressione in aula? Ora il governo appare più debole e la sconfitta per Reeves è doppia: quella della riforma del welfare e quella d’immagine, perché a una donna politica non è concesso mostrarsi vulnerabile. Ne pagano tutte le conseguenze.