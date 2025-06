Pericolosa fuga contromano in scooter nel centro di Taranto, l'inseguimento e la caduta: nei guai due 18enni

Due giovani di Taranto sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo un inseguimento in scooter. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino, dove la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di furto di un motociclo.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante è intervenuto in una via del centro di Taranto dopo la segnalazione del furto di un motociclo. Due giovani, giunti a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, sono stati indicati come i presunti responsabili.

Inseguimento e cattura

Gli agenti, dopo aver raccolto indizi dai testimoni, hanno avviato le ricerche. Poco dopo, in via Cesare Battisti, hanno avvistato un gruppo di giovani su alcune moto. Alla vista della Polizia, i ragazzi hanno invertito la marcia e si sono dati alla fuga contromano. Tra le moto in fuga, i poliziotti hanno individuato i due presunti autori del furto e li hanno inseguiti.

Caduta e denuncia

La corsa dei due giovani è terminata quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto. Dopo essersi assicurati che non avessero riportato lesioni, gli agenti hanno notato una moto simile a quella rubata parcheggiata nelle vicinanze. Il mezzo presentava segni di manomissione, come il bloccasterzi forzato e il nottolino dell’accensione divelto.

Conseguenze legali

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e i due diciottenni sono stati denunciati in stato di libertà. Il giovane alla guida è stato sanzionato per numerose violazioni al Codice della Strada. Lo scooter, intestato al padre del conducente, è stato posto sotto fermo amministrativo per 60 giorni. Si ricorda che per gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

