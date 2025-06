Quattordicesima pensionati a luglio 2025, chi ne ha diritto e come avviene il pagamento: la circolare Inps

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A luglio arrivano assegni più ricchi per milioni di pensionati italiani. Oltre alla normale mensilità della pensione, chi ne ha diritto incasserà anche la quattordicesima. Nel 2024 sono stati circa tre milioni i beneficiari di questa misura pensata per aiutare i pensionati a sostenere l’aumento dei costi della vita. Con una circolare l’Inps ricorda quali sono i requisiti per ottenere la quattordicesima, quali sono gli importi e come viene effettuato il pagamento.

La quattordicesima per i pensionati a luglio 2025

Con la mensilità di luglio 2025 verrà erogata dall’Inps la quattordicesima mensilità della pensione a coloro che ne hanno diritto.

Nel 2024 sono stati circa 3 milioni i pensionati che hanno incassato la quattordicesima, che viene erogata in due momenti diversi dell’anno, a luglio e a dicembre, a seconda dei requisiti maturati.

Fonte foto: 123RF

Gli importi della quattordicesima possono variare da 336 a 655 euro, a seconda degli anni di contribuzione e del reddito annuo complessivo del pensionato.

Chi ne ha diritto

La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps a chi ha almeno 64 anni e percepisce una pensione di importo contenuto.

Il diritto alla pensione viene verificato di anno in anno in base ai redditi percepiti dai pensionati. Questi i requisiti necessari per ottenere la quattordicesima:

essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;

avere almeno 64 anni ;

; avere un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Non hanno diritto alla quattordicesima i pensionati titolari di trattamenti esclusivamente a carico delle casse dei liberi professionisti.

Sono esclusi anche i titolari di trattamenti assistenziali puri, quali la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Come avviene il pagamento

La quattordicesima sarà accreditata d’ufficio nella giornata di martedì 1 luglio, sia sul conto corrente sia in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.

Chi ritira la pensione agli sportelli delle Poste seguirà la consueta turnazione alfabetica:

martedì 1 luglio – cognomi dalla A alla B;

mercoledì 2 luglio – cognomi dalla C alla D;

giovedì 3 luglio – cognomi dalla E alla K;

venerdì 4 luglio – cognomi dalla L alla O;

sabato 5 luglio – cognomi dalla P alla R (soltanto di mattina);

lunedì 7 luglio – cognomi dalla S alla Z.

Non tutti i pensionati ricevono la quattordicesima a luglio: chi entra nei requisiti dopo il 1 agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2025 (per i trattamenti gestiti nel sistema della Gestione pubblica), riceverà la somma spettante nel cedolino di dicembre.