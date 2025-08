Raoul Bova, il Garante della privacy apre una indagine sulla diffusione dei messaggi dell'attore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovi sviluppi nel caso della diffusione degli audio privati di Raoul Bova, al centro delle cronache degli ultimi giorni. Il Garante della privacy ha aperto un’istruttoria in seguito al reclamo presentato dai legali dell’attore per verificare eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali. Intanto Bova va via di casa dopo la lunga convivenza con la ormai ex compagna Rocio Munoz Morales.

Il Garante della Privacy apre indagine sul caso Raoul Bova

Il Garante per la privacy ha aperto un’istruttoria sul caso dei messaggi privati di Raoul Bova pubblicati senza il suo consenso.

Si tratta di alcuni audio ed estratti di conversazioni dell’attore con la modella Martina Ceretti, diffusi da Fabrizio Corona sui suoi canali social.

IPA Raoul Bova e l’ex compagna Rocio Munoz Morales

L’indagine serve per poter accertare eventuali violazioni della normativa sulla privacy e delle regole deontologiche dei giornalisti.

Il contenuto dei messaggi, sottolinea il Garante, “è stato successivamente rilanciato sui social, spesso accompagnato da post, video e vignette dal tono ironico o denigratorio, ottenendo un’ampia risonanza mediatica”.

La richiesta dell’attore

Il Garante per la protezione dei dati personali si è mosso in seguito al reclamo presentato dai legali di Raoul Bova.

Come aveva spiegato l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, era stato lo stesso Bova a voler fare ricorso all’Autorità per chiedere di bloccare la “diffusione illecita, strumentalizzazione e ridicolizzazione di un contenuto personale e riservato”.

Sul caso c’è una indagine aperta dalla Procura di Roma per tentata estorsione ai danni di Bova, al momento senza indagati.

Ma non solo: l’attore ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione, diffusione illecita di dati personali e stalking.

La separazione da Rocio Munoz Morales

L’altro capitolo giudiziario aperto è quello che riguarda l’affidamento delle due figlie di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

Tra i due è scoppiata una battaglia legale, con l’attrice spagnola che chiede l’affidamento esclusivo delle figlie Luna, 10 anni, e Alma, 7 anni.

Intanto, dopo la separazione con l’ormai ex compagna, Raoul Bova in questi giorni starebbe traslocando.

L’attore è stato immortalato all’uscita di casa con un borsone in mano e uno zaino in spalla in una foto pubblicata dall’account social del settimanale Diva e Donna.