Leopoldo Mastelloni colpito da ictus, l'attore e regista ricoverato in ospedale in prognosi riservata

Mondo dello spettacolo in ansia per Leopoldo Mastelloni: l’attore e regista napoletano, 80 anni, è stato colpito da un ictus ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale. L’artista è ricoverato al Fatebenefratelli di Roma in prognosi riservata.

Leopoldo Mastelloni è stato colpito da un ictus nella giornata di oggi, mercoledì 6 agosto, e ricoverato in ospedale.

Lo riferisce Ansa da fonti vicine all’attore napoletano, 80 anni compiuti a luglio.

L’artista si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma in prognosi riservata.

L’appello per il sostegno economico

Assente da anni dalle scene, lo scorso anno Mastelloni aveva scritto una lettera aperta con cui chiedeva al governo il vitalizio per artisti indigenti previsto dalla legge Bacchelli.

Sostegno che non è mari arrivato, nonostante le promesse dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“Mi hanno cancellato, non esisto. Non vedo futuro, per le persone sopra i 60 c’è un disinteresse totale”, aveva raccontato l’attore al Corriere della Sera.

In una recente intervista per gli 80 anni, compiuti il 12 luglio, Mastelloni ha annunciato l’uscita a settembre di un libro di memorie dal titolo Così fan tutti, dove racconta la vita di un “bullizzato culturale”, come si è più volte definito.

La carriera

Nato il 12 luglio 1945 a Napoli, Leopoldo Mastelloni è un attore, registra teatrale e cantante dalla lunghissima carriera.

Dagli esordi a vent’anni ha lavorato a lungo in teatro come attore e regista, ma anche in tv e al cinema.

Nel 1984 venne bandito per anni dalla Rai per una bestemmia pronunciata in diretta che lo stroncò.

Tornò in tv solo diversi anni dopo grazie a Loretta Goggi, che lo volle nel suo programma su Rai 1 Via Teulada 66. Nel 2006 ha partecipato al reality show La fattoria.