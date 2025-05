Rissa con coltello in centro a Civitanova, ferito un giovane: due minorenni banditi dai locali per 2 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due minori destinatari di misure di prevenzione il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Civitanova Marche. I giovani sono stati segnalati dalla Stazione dei Carabinieri al termine di un’attenta indagine.

Dettagli dell’Indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due giovanissimi, un pakistano e un tunisino, la sera del 22 aprile scorso, dopo aver trascorso una serata in un locale da ballo in centro a Civitanova Marche, si sono resi protagonisti di una violenta rissa in Piazza XX Settembre. L’episodio ha coinvolto altri due ragazzi, uno dei quali ha riportato una ferita da arma da taglio a un braccio.

Provvedimenti Emessi

Grazie all’attività di ricostruzione dei militari della locale Stazione, i responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata dall’uso delle armi. Successivamente, in seguito all’approfondita istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il Questore ha emesso nei confronti di questi soggetti, minorenni, stranieri, con a carico precedenti di polizia e residenti nella provincia maceratese, il divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico ove era avvenuta la rissa e di quelli del centro, per la durata di due anni.

Fonte foto: IPA