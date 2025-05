Rissa tra extracomunitari a Crotone, 4 uomini arrestati per tentato omicidio: cosa ha scatenato l'aggressione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro cittadini tunisini sono stati arrestati a Crotone per tentato omicidio in concorso. L’episodio è avvenuto lo scorso Natale in Piazza Pitagora, dove una rissa tra extracomunitari ha portato al ferimento grave di un uomo. L’aggressione è stata scatenata da contrasti legati all’ospitalità in strutture caritatevoli.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei quattro soggetti è avvenuto a gennaio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. L’indagine, condotta dalla squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, evidenziando che l’aggressione è stata il risultato di tensioni preesistenti tra i coinvolti.

Misure di prevenzione

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Crotone ha notificato ai quattro arrestati il divieto di accesso alle aree urbane (D.AC.UR.), emesso dal Questore Renato Panvino. Per due anni, i soggetti non potranno accedere o stazionare nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento situati nelle principali arterie stradali che si diramano da Piazza Pitagora.

Impatto sulla comunità

L’episodio ha generato allarme sociale e preoccupazione tra i cittadini, suscitando anche clamore mediatico per la violenza dell’aggressione. L’ufficio di Procura, diretto dal Procuratore Domenico Guarascio, sta esaminando il caso. L’iniziativa della Polizia di Stato si inserisce in un piano più ampio volto a garantire maggiore sicurezza e serenità alla cittadinanza di Crotone.

