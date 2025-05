Roma, pusher con Pos in auto a noleggio: arrestato a Trastevere mentre consegna cocaina vicino a Ponte Sisto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di droga in un’operazione condotta dalla Polizia a Roma. Un giovane di 26 anni è stato fermato mentre effettuava consegne di droga in zona Trastevere. Gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio lo hanno intercettato nei pressi di Ponte Sisto.

Il blitz della polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, di origine rumena, è stato sorpreso mentre attendeva un cliente a bordo di un’auto a noleggio. Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti hanno osservato il giovane mentre inviava foto e posizione tramite cellulare. Quando il cliente è arrivato, i poliziotti sono intervenuti.

Lo scambio e l’arresto

Nel momento dello scambio, gli sportelli dell’auto sono stati aperti dagli agenti, trovando 30 euro in contanti per meno di un grammo di cocaina. Il pusher aveva con sé altre 13 dosi pronte per la vendita e un POS per pagamenti elettronici. Gli ordini venivano effettuati tramite messaggistica istantanea.

Ulteriori arresti e controlli

Nel corso della stessa mattinata, altri due pusher sono stati individuati dagli agenti nel centro storico di Roma. I controlli hanno portato all’identificazione di 183 persone e all’ispezione di sei esercizi. Due locali in via dei Coronari sono stati sanzionati per violazioni amministrative.

Presunzione di innocenza

Si precisa che, in considerazione dello stato attuale del procedimento, gli indagati sono da ritenere presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Fonte foto: IPA