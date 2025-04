Santa Maria Capua Vetere, presa banda di ladri: 11 fermati, recuperati 130mila euro tra gioielli e armi rubate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 soggetti fermati e 130.000 Euro di refurtiva il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Santa Maria Capua Vetere. Un gruppo criminale è stato smantellato grazie a un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate dopo un furto avvenuto la notte del 31 dicembre scorso in un’abitazione di Santa Maria Capua Vetere. La banda, composta da 11 soggetti, si era impossessata di denaro, gioielli e pistole per un valore di 130.000 Euro.

Il gruppo criminale

Le investigazioni della Squadra Mobile di Caserta hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione strutturata con base a Castel Volturno, operante in tutta Italia. Il gruppo, composto principalmente da soggetti di etnia rom, era specializzato in furti in abitazione e si avvaleva di autovetture ad alte prestazioni per compiere i reati.

Operazioni sul territorio

Nei primi giorni di febbraio, 7 soggetti della banda si sono recati a Castrolibero, in provincia di Cosenza, per compiere un altro furto. Successivamente, in Veneto, sono stati intercettati dalla Polizia e, dopo un inseguimento, fermati a Bologna con gioielli rubati. Durante l’inseguimento, hanno abbandonato un borsone contenente fucili rubati.

Arresti e sequestri

Il 19 febbraio, due membri del gruppo sono stati arrestati in flagranza a Caserta mentre tentavano di entrare in un’abitazione. Durante le perquisizioni, sono state sequestrate 7 autovetture di grossa cilindrata, utilizzate per i furti. La Procura ha emesso un decreto di fermo nei confronti dei soggetti indagati, tutti con precedenti penali.

