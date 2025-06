Savona, zaino pieno di cocaina e pistola con colpo in canna: 24enne arrestato in zona Fornaci

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di 1,7 kg di cocaina è il bilancio di un’operazione della Polizia a Savona. Un giovane di 24 anni è stato fermato per spaccio e ricettazione di un’arma da fuoco.

Operazione antidroga a Savona

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Savona hanno arrestato un ventiquattrenne di origini straniere. L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un altro individuo, segnalato alla Prefettura come assuntore. Una seconda dose è stata trovata addosso al giovane.

Perquisizione e scoperta

Considerata la flagranza dell’attività di spaccio, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione in un’abitazione nella disponibilità del giovane. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 1,7 kg di cocaina, materiale per il confezionamento, due telefoni cellulari e una somma di 1.200 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Ritrovamento di un’arma da fuoco

Un particolare inquietante è emerso durante la perquisizione: in una cassaforte è stata trovata una pistola Berardinelli cal. 6, con un colpo in canna, insieme alla somma di denaro sequestrata. L’arma è stata denunciata come ricettazione di un’arma da fuoco e relativo munizionamento.

Impatto sul mercato della droga

Lo stupefacente, diviso in panetti e bustine pronte per essere smerciate, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro sul mercato della droga. Questo sequestro rappresenta un ulteriore colpo alla turpe attività illecita, che spesso coinvolge anche giovani acquirenti. Solo poche settimane fa, la Squadra Mobile aveva sequestrato altri 4,5 kg di cocaina.

Conseguenze legali

L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale Marassi di Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si sottolinea che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati/arrestati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

