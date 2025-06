Scassinano una casa nel cuore di Venezia e fuggono sui tetti: arrestati due stranieri nella notte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini di nazionalità straniera sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Venezia per tentato furto in abitazione nel centro storico lagunare. L’intervento è avvenuto nella notte di mercoledì scorso, a seguito di una segnalazione al 113, quando i due sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in un appartamento.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato dato da una donna che, svegliata da rumori sospetti provenienti dall’esterno della sua finestra, ha immediatamente contattato le autorità. Gli agenti delle Volanti lagunari, giunti prontamente sul posto, hanno individuato i due sospetti all’interno del condominio.

Il tentativo di fuga

I due uomini, nel tentativo di sfuggire alla cattura, hanno cercato di raggiungere l’ultimo piano dello stabile. Tuttavia, sono stati rapidamente bloccati dagli agenti e condotti presso gli Uffici della Questura per ulteriori controlli.

Conseguenze legali

Dopo i controlli, i due sono stati arrestati per tentato furto in abitazione e deferiti all’Autorità Giudiziaria per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Nei loro confronti è stata disposta l’espulsione e verranno rimpatriati coattivamente mediante accompagnamento con volo charter. Si sottolinea che il procedimento penale non è ancora concluso e la colpevolezza dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

Fonte foto: IPA