Scippa una ragazza in centro a Catania e fa a botte con dei poliziotti fuori servizio: 20enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un episodio di furto avvenuto nel centro storico di Catania. Un giovane tunisino è stato fermato dopo aver scippato una ragazza, approfittando della confusione davanti ai locali. L’intervento di due poliziotti fuori servizio ha permesso di bloccare l’uomo.

Il furto in pieno centro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il furto è avvenuto quando un tunisino di 20 anni ha approfittato della confusione davanti ai locali del centro storico per avvicinarsi a una ragazza e strapparle la borsa. Dopo aver tirato la giovane per un braccio, l’uomo ha tentato di mescolarsi tra la folla per far perdere le sue tracce.

L’intervento dei poliziotti

La vittima, dopo una breve resistenza, ha lasciato la presa della borsa per evitare di cadere e ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei presenti. In quel momento, un poliziotto del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, libero dal servizio, ha notato l’uomo in fuga con la borsa in mano. Senza esitare, l’agente ha inseguito il ladro per alcuni metri.

La cattura

Nonostante il poliziotto si fosse qualificato, il 20enne ha opposto una strenua resistenza, colpendo l’agente con calci e pugni nel tentativo di fuggire. In aiuto del collega è intervenuta una poliziotta, anch’essa libera dal servizio, neo Commissario di Polizia. Insieme, i due poliziotti sono riusciti a bloccare definitivamente l’uomo, richiedendo l’intervento di una pattuglia della squadra volanti.

Le conseguenze legali

Il ladro è stato arrestato per i reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato condotto in Questura per l’identificazione, è stato informato il PM di turno e posto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Il giorno seguente, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 20enne l’obbligo di firma presso gli Uffici di Polizia. Per ulteriori dettagli, visita Catania.

Fonte foto: IPA