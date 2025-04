Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano, la battuta sulla location: "Facciamo chiudere il paese"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Selvaggia Lucarelli ha annunciato di essere pronta a sposare Lorenzo Biagiarelli, dopo anni di relazione e una proposta piuttosto singolare. Compiuti 50 anni, la giornalista ha infatti deciso di “organizzare la sua vita” e ha chiesto al fidanzato di sposarla. La coppia ha acquistato casa in Puglia e potrebbe sposarsi nella regione con una festa a tema.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, matrimonio in vista

Selvaggia Lucarelli ha rivelato l’imminente “grande passo” con Lorenzo Biagiarelli durante la sua partecipazione a “Hot Ones”, il podcast di Alessandro Cattelan, disponibile su RaiPlay dal 4 aprile.

Un progetto di vita rimasto in sospeso per circa un decennio, come raccontato dalla giornalista, che come ha rivelato aveva proposto al fidanzato di sposarsi e avere un figlio già pochi giorni dopo averlo conosciuto.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Ai tempi Lucarelli aveva 41 anni (“avevo fame di tempo, pensavo: o adesso o mai più”) ma lui “saggiamente mi ha risposto di no”.

L’orgoglio e la nuova proposta

A quel punto Lucarelli aveva deciso di non chiederlo mai più, attendendo una proposta dal suo fidanzato che però non era mai arrivata. Allo scoccare dei 50, però, ci ha ripensato.

“Dopo nove anni sono tornata all’attacco perché volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia” ha raccontato.

“Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive” ha aggiunto.

Un matrimonio in Puglia?

La Puglia, lì dove insieme a Biagiarelli la giornalista ha acquistato una casa, dovrebbe essere la location il matrimonio. “A Lorenzo ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa. Potremmo fare una festa incredibile a tema… la pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, i Negramaro. Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una grande festa” ha scherzato.

Lorenzo Biagiarelli questa volta ha detto di sì, e il lieto evento potrebbe arrivare esattamente fra un anno, in primavera. A coronamento di un rapporto solido da anni, se si tralasciano alcuni momenti “pirotecnici”, come ammesso da Lucarelli.

“Lorenzo ha imparato in maniera magistrale a fingersi morto” ha raccontato. “Sa che quando mi rode non deve avere alcun tipo di reazione, deve essere un orso, quello che non emette segnali e neanche respira. La cosa peggiore è quando cambia stanza per non sentirmi”.