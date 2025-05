Sergio Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa in Quirinale: focus su riarmo Ue e aree di crisi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Alle riunioni, che prenderanno avvio l’8 maggio al Quirinale, parteciperanno anche la Premier, diversi Ministri e varie personalità la cui partecipazione dipenderà dalle materie trattate. Il riarmo Ue e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente rientrano tra gli argomenti principali che verranno trattati.

Sergio Mattarella: convocato il Consiglio Supremo di Difesa

Con una nota del Quirinale, il Presidente Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. L’organo, istituito nel 1950 per discutere di questioni legate alla sicurezza e difesa nazionale, si riunirà in Quirinale l’8 maggio 2025 alle 17.

Al Consiglio parteciperanno, insieme al Presidente della Repubblica, anche la Premier Meloni, i Ministri di Difesa, Affari Esteri, Economia, Interno e Sviluppo Economico.

Fonte foto: ANSA

Uno scatto del Presidente Mattarella

Sarà inoltre presente anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Non è esclusa inoltre la presenza di altri Ministri, che dipenderà dalle materie trattate nel corso delle varie riunioni. Allo stesso modo, potranno essere coinvolti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il Presidente del Consiglio di Stato, oltre che personalità con particolari competenze, nel caso in cui la presenza dovesse rivelarsi necessaria.

Il focus sul Libro bianco della difesa Ue

Stando alla nota del Quirinale, durante il Consiglio Supremo di Difesa convocato da Sergio Mattarella uno degli elementi che verranno discussi riguarda il Libro bianco della difesa europea.

Si tratta del piano di difesa e riarmo Ue, che garantisce agli Stati appartenenti all’Unione delle leve finanziarie atte a incentivare gli investimenti militari.

In dettaglio, il Libro bianco prevede l’individuazione del fabbisogno economico necessario per investire in sicurezza e difesa.

Nel corso delle riunioni, inoltre, ci si concentrerà sui conflitti attualmente in corso in Medio Oriente e Ucraina.

Le origini del Consiglio

Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo che esiste dal 1950: venne istituito dalla legge n. 624 del 28 luglio 1950.

Secondo quanto disposto dalla Costituzione all’Art. 87, viene presieduto dal Presidente della Repubblica.

Quello convocato da Mattarella per l’8 maggio è solo l’incontro più recente del Consiglio, che si è riunito nell’ottobre 2024 in occasione della crisi in Libano e nel maggio 2024 per discutere in merito alla crisi umanitaria a Gaza.