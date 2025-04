Presidente Sergio Mattarella ricoverato a Roma, intervento programmato all'ospedale Santo Spirito: come sta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, nel reparto di Cardiologia, per un intervento programmato. A Mattarella verrà impiantato un pacemaker, un dispositivo elettronico che viene inserito nel torace per regolare il ritmo cardiaco.

Come sta Mattarella

Non ci sono particolari preoccupazioni per le sue condizioni di salute, al netto del fatto che ogni intervento, come è noto, presenta una qualche percentuale di rischio.

A dare notizia dell’operazione una nota del Quirinale in cui si precisa che il Capo dello Stato ha lavorato fino all’ultimo, ricevendo, fra l’altro, il presidente del Montenegro.

Fonti mediche informano che le condizioni di Mattarella sono buone. Il capo dello Stato è ricoverato nel reparto guidato da Roberto Ricci, primario di Cardiologia del Santo Spirito.

I commenti e gli auguri dei politici

“Al presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X.

“Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo”, scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. Essendo la seconda carica dello Stato, nel momento di assenza di Mattarella, è La Russa a fare le sue veci istituzionali.

“Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato”, puntualizza a questo proposito l’articolo 68 della Costituzione italiana.

Elly Schlein, segretaria del Pd, a DiMartedì su La7 fa “gli auguri al presidente Mattarella, spero che torni presto”.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, commenta così: “Rivolgo al Presidente Mattarella gli auguri di una pronta guarigione da parte della comunità 5 stelle, ringraziandolo per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno per tutto il Paese”.

“Rivolgo al presidente Mattarella i miei più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”. Questo il commento di Carlo Calenda.

“Auguri di pronta ripresa al Presidente Mattarella per l’intervento a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni. Presidente, la aspettiamo”. Questi gli auguri di Riccardo Magi, segretario di +Europa.

Debora Serracchiani (Pd) scrive così sui social: “Auguri di una pronta guarigione al nostro presidente Mattarella”.

Alessandro Giuli, ministro della Cultura: “A nome del ministero della Cultura rivolgo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella i più calorosi auguri di una pronta e felice ripresa dal ricovero cui si è sottoposto”.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Forza Presidente, tutti con te”.

I capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan: “Rivolgiamo al presidente Sergio Mattarella, a nome dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia, gli auguri di rapida ripresa e di ritornare quanto prima nel suo ruolo di custode dei valori della nostra Costituzione”.

Il giornalista Paolo Del Debbio ha fatto gli auguri di pronta guarigione a Mattarella in diretta a 4 di sera, su Rete 4. Auguri sono arrivati anche da Bianca Berlinguer durante È sempre Cartabianca.

Cos’è e come funziona un pacemaker

Il sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) spiega qual è il funzionamento dei pacemaker – lo strumento che verrà impiantato nel petto di Mattarella – informando che il cuore “ha un suo sistema elettrico interno, attraverso cui viaggiano gli impulsi per far contrarre le fibre muscolari. L’aritmia è l’alterazione del ritmo sinusale che può determinare una frequenza del battito del cuore più lenta, più veloce oppure irregolare”.

E, dunque, si rende necessaria l’applicazione di un pacemaker, un piccolo dispositivo impiantato chirurgicamente sotto la cute che aiuta a regolarizzare e a tenere sotto controllo il battito del cuore.

L’impianto di un pacemaker è un intervento considerato di routine. Dopo l’operazione, il paziente è in grado di ritornare alla normale attività fisica in tempi relativamente brevi.

Viene infine specificato che è “normale avvertire un po’ di dolore nella sede di impianto del pacemaker”, così come di “indolenzimento”. E dopo è possibile avvertire una sorta di “presenza fisica” del dispositivo, a cui però ci si abitua rapidamente.

Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società italiana di cardiologia, è stato raggiunto dall’Ansa e ha spiegato che il pacemaker che verrà impiantato a Mattarella è di dimensioni paragonabili a una moneta da due euro.

Mattarella soffre di bradicardia, cioè di un ritmo del cuore troppo lento. “È l’intervento in cardiologia più frequente e nelle persone dopo i 70 anni la ripresa – ha concluso Perrone Filardi – è immediata. Bastano solo pochi giorni di degenza perché il dispositivo si ancori bene ai tessuti cardiaci”.

In Italia si eseguono 50.000 impianti di pacemaker l’anno e l’età media dei pazienti è di 81 anni.