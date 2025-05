Silvia Sardone scala la Lega di Salvini, dalla scorta per le minacce di morte al ruolo di vicesegretaria

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Silvia Sardone è la nuova vicesegretaria della Lega. In questo ruolo andrà ad affiancare il generale Roberto Vannacci. Quarantadue anni, molto presente nei dibattiti televisivi, Sardone ha cominciato la carriera politica in Forza Italia per poi passare alla Lega. Europarlamentare dal 2019, nelle ultime elezioni europee è stata la seconda più votata del partito con 75mila preferenze.

Silvia Sardone nuova vicesegretaria della Lega con Vannacci

Il rinnovamento dei vertici della Lega voluto da Matteo Salvini passa anche per la nomina di Silvia Sardone. Il ministro delle Infrastrutture ha scelto i suoi vice: lei è la nuova vicesegretaria insieme al generale Roberto Vannacci.

Ai vertici della Lega restano saldamente anche Claudio Durigon e Alberto Stefani, mentre Andrea Crippa è in procinto di lasciare il ruolo di vice per “un altro incarico di assoluta rilevanza”.

Chi è Silvia Sardone: l’inizio in Forza Italia e poi la Lega

Considerata una pasionaria della politica, Silvia Sardone è laureata in giurisprudenza alla Bocconi di Milano e nel 2006 (a 24 anni) è stata eletta con Forza Italia nel consiglio di zona 2 di Milano.

Nel 2016, poco dopo aver ottenuto l’investitura di Silvio Berlusconi come volto nuovo del partito, entra in consiglio comunale per poi entrare, nel 2018, in consiglio regionale. Nello stesso anno, nonostante il record di 11.312 preferenze, lascia Forza Italia e nel 2019 si candida con la Lega alle elezioni europee.

Anche in questo caso si conferma una macchina da preferenze con oltre 45mila voti, risultato migliorato nelle elezioni europee del 2024 con 75mila voti, che la rendono la seconda più votata dopo Roberto Vannacci.

Le battaglie anti-Islam portate avanti e le minacce di morte

Nel corso degli anni si fa notare per le dure prese di posizione contro gli islamici e contro i centri sociali, espresse soprattutto durante i talk show televisivi.

Nel 2021, per esempio, è stata oggetto di numerose minacce di morte – principalmente arrivate dai social – per aver espresso contrarietà allo spostamento della moschea in via Novara, a Milano.

Nel 2023, insieme a Salvini, è stata minacciata di morte dal trapper Baby Gang e pochi mesi dopo si presenta al Parlamento europeo indossando una maglietta con la scritta “No al velo islamico”. Dopo questo gesto e le nuove minacce ricevute, Silvia Sardone è stata messa sotto scorta.

Chi è Davide Caparini, marito di Silvia Sardone

La nuova vicesegretaria della Lega ha avuto due figli da una relazione con Roberto Di Stefano, ex sindaco di Sesto San Giovanni. Dal 2023 è sposata con Davide Caparini, storico esponente della Lega e deputato per oltre venti anni.

Attualmente Caparini, nato a Brescia nel 1967, è consigliere regionale della Lombardia e presidente della Commissione Programmazione e Bilancio.

Uomo chiave della comunicazione della Lega, è stato l’ideatore di Radio Padania come organo più importante del partito, poi affiancato dal quotidiano La Padania.