Simone Cristicchi riprende il tour nonostante la paralisi di Bell: "Ci si vede più Brutt, ma è reversibile"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Buone notizie per i fan di Simone Cristicchi. Il cantautore ha comunicato di voler riprendere il tour nonostante la paralisi di Bell che lo ha colpito. “Ci si vede più Brutt, ma è reversibile”, ha scherzato. Cristicchi quindi salirà sul palco già dal prossimo 18 luglio per la data di Lecco, la prima di tanti appuntamenti estivi.

Simone Cristicchi riprende il tour

Simone Cristicchi non si ferma nonostante la paralisi di Bell. Dopo aver rinunciato al debutto ad Aosta del tour che celebra i suoi primi venti anni di carriera, sui suoi canali social, il cantautore ha annunciato che intende tornare ad esibirsi molto presto pur continuando a mostrare i sintomi della paralisi facciale.

“Il mio viso è bloccato in una posizione innaturale. E anche se si chiama “paralisi di Bell”, ci si vede un po’ più Brutt. Ma sono io, sono sempre io”. Con queste parole si è rivolto ai suoi follower, informandoli del decorso clinico e dei suoi prossimi concerti.

ipa

Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell ma ha annunciato che riprenderà il suo tour estivo

Come sta il cantautore

Parlando della paralisi che lo sta affliggendo, determinata da una disfunzione del VII nervo cranico, il cantautore ha chiarito come si tratti per fortuna di “una forma reversibile, che non lascerà tracce visibili” e che quindi non gli precluderà di tornare a calcare i palchi in giro per l’Italia e di portare a termine il tour “Cristicchi A-Live”.

L’artista romano è reduce dal quinto posto a Sanremo, dove ha presentato la sua “Quando sarai piccola” – all’Ariston aveva invece trionfato nel 2007 con “Ti regalerò una rosa” – e ha rivelato che sta seguendo una preparazione ad hoc per essere pronto ai prossimi concerti. “Sto già seguendo tutte le cure previste e prenderò le massime precauzioni per curarmi, ma voglio esserci. Pur sapendo che sarà impegnativo, non voglio arrendermi e farò di tutto per arrivare da voi ristabilito e in piena salute”, ha detto, parlando ai suoi fan e ringraziandoli per l’affetto e la forza che gli stanno trasmettendo.

“Ho provato e preparato nei minimi particolari, con i miei 8 straordinari musicisti, uno spettacolo musicale che non vedo l’ora di condividere con Voi. Cristicchi è ancora vivo! Ci vediamo in Tour!”, ha quindi aggiunto. Dopo la prima data di Lecco, il cantautore sarà a Verona, Cervere, Fiesole, Jesi, Palmanova, Cesenatico, Catona, Mesagne, Paestum, Trapani e Siddu per l’ultima tappa del 20 settembre.

Paralisi di Bell: di cosa si tratta e cosa comporta

La notizia dello stop al tour estivo era arrivata il 10 luglio proprio attraverso un post sui social di Simone Cristicchi. “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell che richiede riposo e attenzione”, aveva scritto il musicista.

Si tratta questo di un problema abbastanza comune: è un tipo di paralisi del nervo facciale che si verifica quando i muscoli di un lato del viso si bloccano per via di un malfunzionamento del VII nervo cranico.

Può manifestarsi in modo lieve o essere completa. Di norma le persone che vengono colpite dalla paralisi di Bell guariscono completamente entro alcuni mesi.