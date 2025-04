Spaccio di droga a Napoli, 4 arresti in poche ore in diverse zone della città: dove sono scattate le manette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, diverse persone sono state fermate in varie zone della città.

Operazione in Via Marvasi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 31enne della Guinea-Bissau e un 18enne tunisino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il 31enne è stato anche accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Durante un servizio di osservazione in via Marvasi, i poliziotti hanno notato il 31enne consegnare qualcosa in cambio di una banconota. Bloccato, è stato trovato in possesso di 72 involucri di marijuana, 23 involucri di hashish, 50 compresse di un farmaco psicotropo e 20 euro.

Intervento in Via Duchesca

Gli agenti hanno poi fermato un 18enne in via Duchesca, dopo averlo visto cedere qualcosa a una persona che si è allontanata rapidamente. Il giovane è stato trovato con 10 bustine di marijuana.

Arresti in Piazza Bellini e Via Carbonara

In un’altra operazione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 36enne rumeno e un 45enne napoletano, entrambi con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In piazza Bellini, il 36enne è stato trovato con 4 bustine di marijuana, una di hashish e 10 euro. Infine, in via Carbonara, un 45enne è stato sorpreso con 30 euro e 10 involucri di cocaina, di cui 5 nascosti in un pacchetto di sigarette.

Fonte foto: IPA