Spari per strada a Roma, nell'agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Freddati sotto casa

Stavano facendo ritorno alla propria abitazione in bicicletta e si trovavano ormai di fronte alla porta di casa, in via Prenestina, nel popolare quartiere del Pigneto a Roma, quando sono stati colpiti da una raffica di colpi di arma da fuoco. Nel duplice omicidio, consumatosi in tarda serata, è stata uccisa una coppia di origine cinese, lui aveva 50 anni, lei 40. Inutili i soccorsi, sono entrambi morti sul colpo.

Spari per strada nel Pigneto di Roma

Si è trattata di una vera e propria esecuzione con modalità che ricordano quelle utilizzate dalle organizzazioni malavitose.

Due individui in sella ad una moto si sono avvicinati alle vittime prescelte scagliando loro contro una raffica di colpi.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’agguato in via Prenestina, a ridosso del quartiere Pigneto

Subito dopo, sono ripartiti di corsa senza lasciare tracce, lasciando a terra, ormai già senza vita, le persone colpiti dagli spari.

È successo di fronte un palazzo in via Prenestina 70, sotto la Tangenziale Est, all’altezza del deposito Atac.

L’omicidio si è verificato attorno alle ore 11 di sera, quando il quartiere del Pigneto era ancora popolato di abitanti e turisti.

Uccisa una coppia di origini cinesi

A essere uccisi sono stati un uomo e una donna, una coppia di nazionalità cinese che gestiva un’attività commerciale in zona.

L’uomo aveva 50 anni, la donna ne aveva 40. Vivevano assieme nel palazzo di fronte al quale hanno perso la vita.

A dare l’allarme sono stati gli altri abitanti dello stabile, che hanno sentito il rumore di spari dalle finestre.

Tra i testimoni anche un rider, che al momento dell’agguato si trovava lì vicino ma, preso dalla paura, è scappato via.

Si indaga sui motivi dell’agguato

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della compagnia Piazza Dante e del Nucleo investigativo di via Selci.

La zona, a ridosso delle frequentate vie del Pigneto, è stata isolata per eseguire i necessari accertamenti.

Sul marciapiede sono stati rinvenuti diversi bossoli. Sarebbero almeno dieci i colpi esplosi, indirizzati alla testa delle vittime.

Le immagini delle telecamere di sicurezza della zona si trovano in corso di verifica, mentre gli inquirenti ascoltano amici e vicini di casa delle vittime.

Le modalità del duplice omicidio lasciano supporre la possibilità di un regolamento di conti.