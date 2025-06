Spuntano nuovi audio di Alessia Pifferi prima della morte della figlia, i vocali all'investigatore privato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono emersi nuovi audio di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per l’uccisione della figlia Diana di un anno e mezzo, morta di stenti in casa, dove era stata lasciata da sola per sei giorni. A renderli pubblici è stata la trasmissione Le Iene, che ha provato a far chiarezza sulla capacità di intendere o volere della donna.

I nuovi audio inediti di Alessia Pifferi

Nella puntata andata in onda martedì 3 giugno, la trasmissione Le Iene ha svelato alcuni audio inediti di Alessia Pifferi, che risalgono alla fine del 2021, circa 6 mesi prima della morte della piccola Diana.

Alessia Pifferi avrebbe contattato un investigatore privato per pedinare una persona: “Voglio sapere tutto di lui, anche quante volte va al gabinetto” dice Alessia Pifferi. In un altro passaggio la donna afferma: “Io sto studiando ogni minima mossa che fa ma non riesco a trovare il modo perché quando si hanno bambini piccolini è un casino purtroppo”.

La giornalista Nina Palmieri, al termine dell’audio, ha spiegato perché lo stesso è stato mandato in onda. Tra i motivi c’è la perizia delle psicologhe del carcere, secondo cui Alessia Pifferi avrebbe un “QI pari a 40, molto inferiore alla media” e userebbe “un linguaggio semplice e molto limitato“.

Secondo quanto dichiarato da Nina Palmieri, questo profilo “sembra in contrasto con la persona che parla in questi audio. Alessia si esprime correttamente, più o meno come tutti noi, usa termini adeguati e le sue frasi sono piuttosto elaborate”.

Il parere dell’avvocato Guglielmo Gulotta

Nel servizio de Le Iene è stato intervistato Guglielmo Gulotta, avvocato e professore di psicologia giuridica. Di Alessia Pifferi ha detto: “Lei è in grado di organizzare cose finte. Cosa succede se faccio questo? Niente, intanto lo faccio”. Poi Gulotta ha sollevato un dubbio su quanto emerso dall’audio: “Dove trova i soldi per pagare l’investigatore privato?”.

A proposito delle capacità della mamma della piccola Diana, l’avvocato ha sentenziato: “I test dicono che ha delle capacità cognitive modeste“.

Il commento dell’avvocata di Alessia Pifferi

La trasmissione Le Iene ha mostrato anche il commento dell’avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani: “A me è sempre sembrata una persona con delle serie difficoltà. Lei non si rende assolutamente conto delle conseguenze delle sue scelte o delle sue azioni”.

Sulle capacità di Alessia Pifferi, la sua avvocata ha affermato che, se fosse stata così intelligente o furba, avrebbe “preso e nascosto il cadavere”. “Poteva ucciderla in modo diverso per farla franca”, ha spiegato.

Ancora Alessia Pontenani: “Una persona così intelligente o così furba non si prostituisce in casa per 20 euro. Questo è pacifico, risulta dalle intercettazioni telefoniche. Avrebbe potuto vendersi a cifre sicuramente maggiori, avrebbe potuto aprirsi un profilo OF”.