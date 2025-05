Squalo bianco a Malta vicino alla riva, dubbi dopo il video virale: potrebbe trattarsi di un mako o smeriglio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Immagini impressionanti provenienti da Malta. Alcuni bagnanti hanno potuto osservare quello che sembra essere un esemplare di squalo bianco. L’animale è stato notato quasi a riva, nei pressi del ‘1926 La Plage Beach Club’. Il video dell’avvistamento è diventato virale sui social. Non tutti gli esperti, però, concordano sulla vicenda: secondo alcuni, non si tratterebbe di uno squalo bianco.

Malta, avvistamento di uno squalo bianco? Il video e i pareri degli esperti

La scena è stata impressionante e suggestiva e risale a venerdì 8 maggio. Alcune persone hanno ammirato nelle acque cristalline maltesi l’animale muoversi lentamente, quasi a riva, a poca profondità.

Daniel De Castro, curatore del National Aquarium, dopo aver analizzato scrupolosamente il filmato ha dichiarato al Times of Malta che “con ogni probabilità si tratta di uno squalo bianco”.

Secondo De Castro, ci sono alcuni elementi distintivi che spingono a credere che quello avvistato sia uno dei pesci più temuti dai nuotatori.

In particolare per lo studioso, è fondamentale il fatto che l’animale sia emerso dall’acqua, che la sua pinna dorsale sia larga e triangolare, e che la coda abbia una forma così tipica.

“Potrebbe anche essere uno squalo mako – ha aggiunto – ma il fatto che si trovi così vicino alla costa rende più plausibile che sia un grande squalo bianco“.

De Castro ha inoltre spiegato che difficilmente uno squalo bianco attacca gli esseri umani. Ha comunque giudicato l’evento potenzialmente pericoloso, oltre a ritenerlo eccezionale.

Il pesce si è mosso lentamente, dettaglio che ha fatto pensare a qualcuno che potesse essere rimasto incastrato a qualcosa sotto la superficie. De Castro ha però trovato fuorviante una simile teoria, spiegando che non c’erano segnali comportamentali che indicassero un problema di quel tipo.

‘Shark Man’: “Si tratta di una verdesca o di uno squalo mako”

L’animale potrebbe aver quasi raggiunto la riva dopo aver sentito l’odore di una preda. A pensare ciò è anche lo studioso Alex Buttigieg, meglio noto come “Shark Man”.

L’uomo ha riferito che il pesce sembrava impegnato a cibarsi. Ha però aggiunto che, a suo avviso, quello del video non è uno squalo bianco, bensì una verdesca o, al massimo, uno squalo mako a pinna corta.

L’opinione di Nowell e Deidun

Anche Greg Nowell, fondatore di Shark Lab Malta, propende per l’ipotesi della verdesca. “È raro vedere questi squali così vicino alla riva. Dovremmo essere grati per un avvistamento simile. Gli squali sono fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino”, ha aggiunto, ricordando che tali animali difficilmente attaccano l’uomo.

Il biologo marino Alan Deidun, a Malta Today, ha dichiarato che è difficile risalire all’identificazione precisa del pesce da un video così limitato. Per Deidum, quello osservato è un mako o un porbeagle.

Il biologo ha anche lanciato un messaggio di sensibilizzazione, affermando che entrambe le specie sono minacciate nel Mediterraneo. “Siamo noi a rappresentare un pericolo per loro, non il contrario”, ha concluso.