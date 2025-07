Starlink down e guai per l'Ucraina, problemi di connessione in tutto il mondo: cos'è successo ai satelliti

Il 24 luglio 2025 si è verificato lo Starlink down a livello globale. La rete di connessione internet via satellite, sviluppata da SpaceX e di proprietà di Elon Musk, ha smesso di funzionare lasciando offline migliaia di utenti in tutto il mondo. Il blackout del servizio ha creato diversi problemi ai soldati in Ucraina impegnati nei combattimenti al fronte contro la Russia. I militari, senza connessione, hanno avuto grandi difficoltà a comunicare e a utilizzare i loro equipaggiamenti.

Starlink down in tutto il mondo

In un messaggio ufficiale diffuso sui canali dell’azienda, Starlink ha confermato il malfunzionamento e ha annunciato presto di averne individuato la causa. I tecnici si sono quindi messi subito al lavoro per ripristinare la piena funzionalità del servizio.

Non è la prima volta che il servizio va in down. Le prime segnalazioni sono comparse nel primo pomeriggio del 24 luglio 2025 e, nel giro di pochi minuti, hanno raggiunto decine di migliaia di casi su scala globale.

ANSA

Un punto di connessione Starlink

Il sito Downdetector, che monitora in tempo reale i guasti ai servizi digitali, ha indicato oltre 25.000 segnalazioni solo negli Stati Uniti. Il blackout ha poi coinvolto numerosi Paesi in Europa, Asia, Africa e Oceania. I problemi riscontrati vanno dalla totale assenza di connessione a cali drastici di banda, rendendo impossibile anche la navigazione più basilare.

Cosa è successo in Ucraina

Starlink è la rete di telecomunicazione satellitare con cui accedono a Internet i soldati ucraini e migliaia di cittadini che usano il servizio per dare assistenza ai civili, a cominciare dagli ospedali.

In Ucraina, si è rivelato fondamentale per l’esercito per organizzare e gestire le attività militari contro l’esercito russo. Il down della rete ha quindi rappresentato un grande problema per le comunicazioni tra soldati e anche per la gestione delle operazioni di assistenza e soccorso ai cittadini.

Il disservizio in Europa si è verificato tra le 21 e le 23:30 circa (ora italiana), Starlink ha smesso di funzionare per la maggior parte dei propri utenti a causa di un problema tecnico.

Secondo i dati raccolti da NetBlocks, che tiene traccia del traffico online, per buona parte del disservizio Starlink ha funzionato al 16 per cento delle proprie capacità, diventando quindi inutilizzabile per buona parte dei suoi utenti.

Il malfunzionamento ha riguardato buona parte di chi utilizza Starlink nel mondo per accedere ogni giorno a Internet, spesso in posti remoti dove non arrivano le reti via terra e cellulari.

Il servizio è stato ripristinato alle 23.30, anche se per qualche tempo sono circolate segnalazioni sulla scarsa stabilità e su difficoltà a collegarsi ad alcuni siti e a scaricare dati.

Quante persone usano Starlink nel mondo

Secondo gli ultimi dati pubblicati da SpaceX nel 2024, gli utenti Starlink nel mondo hanno superato i 2,6 milioni. Il servizio è attivo in oltre 70 Paesi e continua ad espandersi rapidamente, con una particolare penetrazione nelle aree rurali e nei territori poco coperti da infrastrutture tradizionali.

Gli Stati Uniti restano il mercato principale, seguiti da Canada, Australia ed Europa occidentale. Il numero degli abbonati è cresciuto in modo costante anche grazie alla semplificazione dell’accesso e alla progressiva riduzione dei costi iniziali di attivazione.

Starlink si basa su una rete di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), posizionati a circa 550 chilometri di altezza. La bassa latenza è uno dei principali vantaggi, ma la struttura della rete rende il sistema vulnerabile a guasti in nodi chiave. Altri punti critici includono la dipendenza da aggiornamenti software sincronizzati e la sensibilità delle antenne a ostacoli fisici o condizioni meteorologiche avverse.

Starlink aveva avuto problemi tecnici già nel 2022, con malfunzionamenti che avevano interessato prevalentemente l’Europa, e nel 2023 con un aggiornamento software che causò l’interruzione del servizio in diverse zone degli Stati Uniti per circa un’ora. L’episodio del 24 luglio 2025 rappresenta però uno dei più estesi mai registrati, per ampiezza geografica e numero di utenti coinvolti.