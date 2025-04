Amazon sfida Elon Musk e Starlink col progetto Kuiper sui satelliti, investiti dai 10 ai 20 miliardi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Amazon entra ufficialmente nel mercato della connettività satellitare con Project Kuiper, lanciando i primi 27 satelliti operativi di una costellazione che punta a raggiungere oltre 3.200 unità. L’obiettivo: portare internet veloce ovunque, in diretta concorrenza con Starlink. L’investimento stimato è tra i 10 e i 20 miliardi di dollari.

Amazon nello spazio

Con il lancio della missione KA-01, Amazon ha dato il via alla distribuzione dei primi satelliti operativi del Project Kuiper, la sua costellazione progettata per offrire internet a banda larga in tutto il mondo.

I satelliti, 27 in totale, saranno posizionati in orbita terrestre bassa a circa 630 km di altitudine, e fanno parte di un piano ambizioso che prevede la messa in orbita di oltre 3.200 unità.

L’azienda promette di offrire connessione stabile e ad alta velocità anche nelle aree più isolate del pianeta, colmando quel “digital divide” che ancora oggi esclude miliardi di persone dalla rete.

Una costellazione da miliardi

Il progetto Kuiper non è solo una sfida tecnologica ma anche un’enorme operazione economica.

Amazon ha investito tra i 10 e i 20 miliardi di dollari e ha pianificato oltre 80 lanci con vari partner, tra cui SpaceX, Blue Origin e United Launch Alliance.

La rete prevede di offrire tre tipi di terminali per clienti privati, aziende e governi, con velocità fino a 1 Gbps. L’obiettivo è espandere i servizi Amazon (e-commerce, cloud, streaming) in nuovi mercati grazie a una connessione globale e continua.

Il duello con Elon Musk

Il principale concorrente di Project Kuiper è Starlink, il servizio satellitare lanciato da Elon Musk con SpaceX, che già conta oltre 7.500 satelliti attivi e più di 5,5 milioni di utenti paganti.

Mentre Starlink è operativo da anni, Amazon è solo all’inizio, ma la sua potenza economica e logistica promette di cambiare gli equilibri.

La sfida non è solo commerciale, ma strategica: si gioca l’accesso alle infrastrutture del futuro, tra tecnologia, geopolitica e comunicazione globale.