Tesla distrutta con mazze da baseball e martellate diventa opera d'arte: messa all'asta per raccogliere fondi

A Londra è stato organizzato un evento per permettere ad alcune persone di distruggere a colpi di martello e mazze da baseball un’auto Tesla, l’azienda di Elon Musk, per poi rivendere il veicolo distrutto come opere d’arte e dare i soldi in beneficenza.

La Tesla distrutta a Londra

Una Tesla destinata alla rottamazione è stata distrutta a martellate e colpi di mazza da baseball in un evento a Londra, organizzato dall’associazione Tutti odiano Elon, che si oppone alla politica di Elon Musk.

L’auto è stata danneggiata per creare un’opera d’arte, che sarà intitolata Londra contro Musk. Nel video dell’evento si vedono diverse persone distruggere la vettura.

Fonte foto: Askanews Uno dei momenti della distruzione della Tesla

“Il suo programma sui diritti dei trans e su Gaza mi spezza il cuore e volevo solo venire a sfogare un po’ della mia rabbia, che a mio avviso non ha molto spazio” ha dichiarato un partecipante.

L’asta e la beneficenza

L’opera sarà messa all’asta per ricavare alcuni fondi che, stando a quanto dichiarato dall’associazione Tutti odiano Elon, andranno interamente devoluti a un’organizzazione di beneficenza locale.

In particolare, il ricavato della vendita di Londra contro Musk andrà a finanziare alcune banche alimentari che sostengono le persone in difficoltà nella capitale inglese.

L’evento ha richiamato alcuni degli atti vandalici che sono stati perpetrati contro le automobili e le concessionarie di Tesla negli ultimi mesi e che il governo federale americano è arrivato a definire “terrorismo interno“.

Il vandalismo e boicottaggi contro Elon Musk

Le Tesla e i loro concessionari hanno infatti subito diversi attacchi, negli Usa e all’estero, da quando Elon Musk è entrato a far parte dell’amministrazione Trump come capo del Doge.

Ai primi eventi distruttivi sono seguiti attacchi durante alcune manifestazioni, avvenuti anche in Italia. Alcuni proprietari di Tesla hanno iniziato ad attaccare adesivi alle proprie macchine che recitano “l’ho presa prima che Elon impazzisse”, oppure a camuffare le proprie vetture da modelli di altre marche.

In Europa inoltre le vendite di Tesla sono crollate negli ultimi mesi. Il calo è stato particolarmente alto in Germania, dove Elon Musk è intervenuto direttamente durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, a sostegno del partito di estrema destra Afd.