Stefano De Martino sotto casa di Belen Rodriguez, il video di Parpiglia: "I paparazzi lavorano da un mese"

Il possibile ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez accende i riflettori sulla coppia. Il conduttore è sempre più al centro dell’attenzione dei telespettatori italiani, dopo essersi affermato come uno dei principali volti dell’intrattenimento Rai grazie al successo con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, e un video che lo immortala sotto casa dell’ex moglie ha scatenato le indiscrezioni sul riavvicinamento tra i due.

Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

De Martino è stato ripreso a Milano mentre si aggirava davanti casa di Belen Rodriguez, mamma del figlio Santiago.

Proprio il ragazzo potrebbe essere il motivo della presenza del presentatore campano nei pressi dell’abitazione dell’ex, ma, pubblicando il video che ritrae il conduttore fare avanti e indietro per strada, il giornalista Gabriele Parpiglia assicura che cercasse di sfuggire ai paparazzi per nascondere la vera ragione della visita.

Il fenomeno De Martino

L’interesse su Stefano De Martino è diventato ormai un fattore per gli ascolti Rai, dove tutto ciò che tocca sembra diventare oro.

L’ex ballerino ha raccolto con disinvoltura la pesante eredità di Amadeus nella conduzione di Affari Tuoi, non solo senza manifestare alcuna difficoltà ma arrivando anche a fare meglio dell’ex direttore artistico di Sanremo.

Ma oltre ad essersi imposto alla guida del programma di successo dell’access prime time di Rai 1, De Martino è diventato il Re Mida anche di Rai 2, come dimostra lo share del 17,5% dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, superando di diversi punti la fiction della rete ammiraglia e la semifinale di Coppa Italia su Canale 5, con 2 milioni 724mila spettatori.

Il siparietto con Emma Marrone

Intorno a De Martino però l’attenzione lievita sempre di più anche in ambito gossip. Oltre alle voci su un ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, sta tenendo banco anche il siparietto con un’altra ex, nel dietro le quinte proprio di Stasera tutto è possibile.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata della stagione del programma di intrattenimento, in onda martedì 8 aprile, c’è anche Emma Marrone, con cui l’ex ballerino aveva avuto una relazione dal 2009 al 2012.

Il profilo Instagram di Rai 2 ha postato un video che vede i due protagonisti di uno scambio di battute, in cui la cantante si è finta offesa per non aver ricevuto un regalo dal conduttore.

“Io vengo ospite al tuo programma, e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro, niente” dice l’artista nella clip, con De Martino che ribatte “sei malpensante, io ho già provveduto”, scherzando poi con i complici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Ma a fare fibrillare i fan è stata la condivisione del conduttore sul suo profilo di un video di Emma Marrone che canta ‘Tu sì ‘na cosa grande’, di Domenico Modugno, lo stesso brano dedicato dalla cantante a De Martino 15 anni prima, all’epoca della loro relazione nata dopo la partecipazione alla trasmissione Amici.