Taremi dell'Inter bloccato in Iran per la guerra con Israele, Mondiale per Club a rischio per l'attaccante

Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell’Inter, è rimasto bloccato a Teheran a causa della chiusura dello spazio aereo in conseguenza della guerra con Israele. Il giocatore si sarebbe dovuto imbarcare su un volo per Los Angeles per raggiungere i nerazzurri che negli Stati Uniti si stanno allenando in vista dell’inizio imminente del Mondiale per club. Ma per ragioni di sicurezza l’aereo è rimasto a terra e il giocatore rischia di non riuscire a volare in California e di non poter giocare il torneo.

Taremi con la Nazionale iraniana

Taremi in questi giorni è stato impegnato con la Nazionale iraniana di cui è capitano.

Il 10 giugno l’Iran ha battuto 3-0 la Corea del Nord nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. E anche Taremi è andato in gol.

Fonte foto: IPA

L’attaccante Mehdi Taremi impegnato con la Nazionale iraniana

Ma nella cronaca calcistica irrompe in maniera preoccupante l’attualità politica e le gravissime tensioni internazionali si ripercuotono anche sui calciatori.

La guerra blocca Taremi in Iran

Taremi, infatti, è rimasto bloccato in Iran a causa del nuovo fronte di guerra che coinvolge il suo Paese: dopo aver subito gli attacchi di Israele, Teheran ha reagito con il lancio di missili verso lo Stato ebraico.

Una preoccupante escalation che ha portato alla chiusura dello spazio aereo in Iran.

Ecco dunque che Taremi non è riuscito a prendere, come da programma, l’aereo da Teheran a Los Angeles, che gli avrebbe permesso di raggiungere la sua. squadra, l’Inter, sbarcata in California nei giorni scorsi per partecipare al Mondiale per club.

A rischio il Mondiale per club

La società monitora la situazione ma al momento è impossibile sapere se e quando la situazione cambierà.

“Il club nerazzurro è in contatto costante con Taremi e nelle prossime ore si cercherà una soluzione, tutt’altro che facile in questo contesto, per farlo partire”, filtra dall’ambiente interista.

Ma la situazione è ovviamente preoccupante. Taremi non è riuscito a imbarcarsi per questioni di sicurezza: su quella parte di Medioriente volano razzi e missili e agli aerei civili è impedito il decollo.

L’Inter, che si sta allenando a Los Angeles agli ordini del nuovo allenatore Cristian Chivu, farà il suo esordio al Mondiale per club il 18 giugno (in Italia alle 3 di notte tra il 18 e il 19 giugno) contro i messicani del Monterrey.