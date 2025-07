Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tentato omicidio e fuga sono le accuse rivolte a un cittadino ivoriano di 21 anni, fermato dalla Polizia di Stato a Modena dopo aver aggredito con un coltello un giovane tunisino. L’episodio si è verificato sabato 12 luglio nell’area esterna di un residence in via delle Costellazioni, dove la vittima è stata colpita al torace. L’intervento delle forze dell’ordine, supportato anche dai militari dell’Esercito, ha permesso di rintracciare e fermare il presunto responsabile, che ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

Le indagini partite dal pronto soccorso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 14.00 di sabato 12 luglio, quando la Sala Operativa della Questura di Modena ha ricevuto una segnalazione dall’Ospedale di Baggiovara. Un cittadino tunisino di 24 anni era appena arrivato al pronto soccorso in condizioni critiche, classificato in codice rosso, a causa di una profonda ferita d’arma da taglio all’emitorace destro. Il personale sanitario ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, facendo scattare le indagini.

La scena del crimine: il residence di via delle Costellazioni

Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante si sono subito attivati per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Attraverso i primi accertamenti, è stato possibile individuare il luogo dove si era consumato il fatto: l’area esterna di un residence in via delle Costellazioni a Modena. Sul posto, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato un grosso coltello ancora sporco di sangue, elemento chiave per le successive indagini.

Le immagini delle telecamere e la ricostruzione dei fatti

L’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza esterna del residence ha permesso agli inquirenti di ricostruire, almeno in parte, quanto accaduto. Secondo quanto emerso, l’indagato, dopo una discussione con un altro giovane, sarebbe rientrato nel palazzo per poi uscirne poco dopo armato di coltello. A quel punto avrebbe colpito la vittima, infliggendole la grave ferita che ha reso necessario il ricovero d’urgenza.

La fuga e le immediate ricerche

Subito dopo l’aggressione, il 21enne si è dato alla fuga, abbandonando nella sua stanza sia il telefono cellulare che i documenti personali. Questo dettaglio ha facilitato l’identificazione del sospettato da parte degli investigatori. La Squadra Mobile ha quindi avviato una vera e propria caccia all’uomo, coinvolgendo anche i militari dell’Esercito Italiano impegnati nel servizio di vigilanza al Parco Novi Sad nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.

L’individuazione nei pressi della stazione ferroviaria

Poco dopo, una pattuglia dell’Esercito ha notato il giovane sospettato nei pressi di piazza Tien An Men, mentre si allontanava in sella a una bicicletta in direzione della stazione ferroviaria. La tempestiva segnalazione ai colleghi della Squadra Mobile ha consentito di raggiungere rapidamente il luogo e di bloccare il presunto autore dell’aggressione, che è stato quindi fermato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

La convalida del fermo e la misura cautelare

Nella giornata di 14 luglio, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura, ha convalidato il provvedimento di fermo nei confronti del 21enne ivoriano. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta e dell’eventuale processo.

Le accuse e la presunzione di innocenza

L’uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenta aggressione sarebbe scaturita da una lite tra i due giovani, degenerata fino al gesto estremo. Tuttavia, come previsto dalla legge, il presunto responsabile deve essere considerato innocente fino a una sentenza di condanna definitiva.

Il contesto: sicurezza e prevenzione a Modena

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla questione della sicurezza nelle aree residenziali e nei luoghi pubblici di Modena. L’intervento coordinato tra Polizia di Stato e militari dell’Esercito, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine nel garantire la tempestività delle risposte e la tutela della collettività.

Le indagini proseguono

Le autorità stanno ora approfondendo le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, compresi i motivi che hanno portato alla lite e alla successiva aggressione. Saranno fondamentali le testimonianze dei presenti, l’analisi dei filmati di videosorveglianza e i rilievi tecnici effettuati sulla scena del crimine e sull’arma sequestrata. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

La situazione della vittima

Il giovane tunisino di 24 anni è stato sottoposto a cure mediche immediate presso l’Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni, inizialmente giudicate molto gravi, sono ora sotto costante monitoraggio da parte dei sanitari. La prognosi resta riservata, ma i medici stanno facendo il possibile per garantire il suo recupero.

Reazioni e commenti

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona e tra le istituzioni locali, che hanno ribadito l’importanza della prevenzione e della vigilanza per evitare episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno assicurato il massimo impegno per fare luce sull’accaduto e per rafforzare i controlli nelle aree più sensibili della città.

Conclusioni

Il fermo del 21enne ivoriano rappresenta un importante risultato investigativo per la Polizia di Stato e per tutte le forze impegnate nella tutela della sicurezza pubblica. L’attenzione resta alta, mentre le indagini proseguono per accertare ogni dettaglio e garantire giustizia alle persone coinvolte.

IPA