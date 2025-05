Terremoto in Grecia con doppia scossa, la più forte a Santorini con magnitudo 5.2: si teme lo sciame sismico

Nuove scosse di terremoto in Grecia: l’Ingv ha rilevato un sisma di magnitudo 5.2 al largo dell’isola Anydros, nelle Cicladi ad una profondità di 9 km. In precedenza in Grecia si era verificato un altro sisma, più debole, di magnitudo 3.2. Il primo sisma aveva colpito la terraferma, manifestandosi nei pressi del comune di Giannina nell’Epiro. Non risultano danni significativi a persone o cose.

Doppio terremoto in Grecia

La prima scossa di terremoto, di magnitudo 3.2 a Giannina, nella Grecia centro-occidentale, ha avuto luogo all’01:08 nella mattina di martedì 13 maggio. Il sisma si è manifestato ad una profondità di 10 km. Queste le esatte coordinate: 39.7447, 20.7750.

Una ventina di minuti dopo, all’1:30 am, si è verificata la seconda scossa di terremoto, in mare, di magnitudo 5.2, nei pressi dell’isoletta di Anydros, nel tratto di mare compreso fra Santorini e Amorgo. La profondità è stata di 9 km. Queste le esatte coordinate: 36.6293, 25.7010.

Scossa sentita fino in Attica

I sismi sono stati avvertiti da molte persone, anche lontano dalle zone dell’epicentro. In particolare, la scossa più forte è stata sentita fino in Attica. Non ci sarebbero danni significativi, a parte oggetti caduti dagli scaffali e qualche finestra rotta.

Sciame sismico a Santorini

Nel passato recente, l’area di mare attorno a Santorini e alle isole circostanti è stata interessata da una intensa sequenza di terremoti. Lo sciame sismico verificatosi fra il 26 gennaio e il 22 febbraio 2025 ha spinto le autorità a valutare lo stato d’emergenza.

Secondo il Laboratorio di Sismologia dell’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene, nella regione di Santorini-Amorgos, nel periodo considerato, sono stati registrati più di 7.700 terremoti, dei quali più di 6.000 di magnitudo superiore a 1 grado.

Durante l’intenso sciame sismico di inizio 2025, la vita nell’isola per gli autoctoni si è svolta con relativa normalità. Invece, i lavoratori stagionali e i turisti hanno scelto in gran parte di lasciare Santorini.

“Ci sono persone che hanno paura, è comprensibile; chi non ha obblighi immediati se ne va”, aveva spiegato il sindaco di Santorini, Nikolaos Anastasios Zorzos. “Se ne vanno soprattutto i lavoratori edili stranieri e alcuni dei pochi turisti che abbiamo sull’isola, turisti che approfittano dei pacchetti invernali a basso costo”, aveva aggiunto.

La forte scossa di magnitudo 5.2 del 13 maggio ha riacceso le preoccupazioni.